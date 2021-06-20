Минимум до конца следующей недели в Москве будет наблюдаться аномально жаркая погода. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбик термометра задержится в районе 35 градусов тепла, что приведёт погоду в статус рекордной.

"Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары. В воскресенье прогнозируется 30–32 градуса, в понедельник — 31–33 градуса, а во вторник — уже 33–35 градусов, и вот до субботы температурный фон будет в диапазоне 29–35 градусов", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Рекорды, по словам метеоролога, будут ежедневно: 20 июня рекордное значение — 31,1 градуса, 22 июня — 31,8 градуса, а в итоге и 33–35 градусов тепла.

"Очень высокая температура, это опасно, волна тепла", — отметил метеоролог.