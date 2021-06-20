"Лучший, несмотря ни на что": Российский боец Олейник проиграл на турнире UFC
Это было третье поражение подряд для "Дяди Лёши", как его называют фанаты. Они дали весьма высокую оценку бою, отметив, что противник был вдвое младше.
Фото © Instagram / UFC Russia
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник проиграл Сергею Спиваку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 25 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все три раунда и завершился победой молдавско-украинского бойца единогласным решением судей.
Для Олейника это третье поражение. До этого он уступил американцам Деррику Льюису и Крису Дакасу. Ему 43 года, для него бой был 76-м по счёту. 26-летний Спивак одержал 13-ю победу при 2 поражениях, он сломил сопротивение Карлоса Фелипе и Джареда Вандераа.
Тем не менее в комментариях к посту о поражении российского бойца в аккаунте UFC Russia пользователи высоко оценили его борьбу за победу: "В такие годы достойные бои показывает, поэтому ему только уважение", "Лучший, несмотря ни на что", "Честно признаюсь, после прошлого поражения Дяди Лёши, я считал, что будет досрочно, а тут конкурентный бой был".
Ранее Лайф рассказывал, что российский боксёр Александр Поветкин объявил о завершении карьеры. В своём последнем матче он уступил британцу Уайту.
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