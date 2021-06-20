Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник проиграл Сергею Спиваку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 25 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все три раунда и завершился победой молдавско-украинского бойца единогласным решением судей.

Для Олейника это третье поражение. До этого он уступил американцам Деррику Льюису и Крису Дакасу. Ему 43 года, для него бой был 76-м по счёту. 26-летний Спивак одержал 13-ю победу при 2 поражениях, он сломил сопротивение Карлоса Фелипе и Джареда Вандераа.

Тем не менее в комментариях к посту о поражении российского бойца в аккаунте UFC Russia пользователи высоко оценили его борьбу за победу: "В такие годы достойные бои показывает, поэтому ему только уважение", "Лучший, несмотря ни на что", "Честно признаюсь, после прошлого поражения Дяди Лёши, я считал, что будет досрочно, а тут конкурентный бой был".