Диетолог рассказала, как обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с RT рассказала, каких правил необходимо придерживаться в период жары, чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем.

Так, по словам врача, важно не выходить за рамки нормы употребления чая и кофе, так как избыток кофеина может приводить к увеличению частоты сердечных сокращений. Кроме того, эти напитки обладают мочегонными свойствами.

"Отдельно рекомендаций по употреблению чая или кофе в жару нет, тут важно не выходить за обычные нормы. Если норму кофеина в течение дня, безопасную для здоровья, представить уже в напитках — это будет порядка одной–двух чашек (стандартный размер — 200–250 мл) кофе. Мы говорим про натуральный кофе, поскольку в растворимом меньше кофеина. И две–три чашки чая в течение дня", — отметила Круглова.

Она подчеркнула, что в рационе должны быть и другие напитки, а жажду нужно утолять только чистой водой.

Также специалист добавила, что в летний период необходимо помнить про пищевую безопасность продуктов, так как разложение патогенных организмов может происходить быстрее, чем обычно. По её словам, важно обращать внимание на ту пищу, которая имеет короткий срок хранения: молочные продукты, кондитерские изделия со сливочным кремом, а также имеющие в своём составе термически необработанные яйца. От таких составляющих рациона лучше отказаться.

Круглова также предупредила, что питательной средой для патогенных микроорганизмов могут быть нарезанные овощи и фрукты, поэтому их необходимо готовить сразу перед употреблением, а остатки следует хранить в холодильнике.