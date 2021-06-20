В Красноярске "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться
На защиту школьника встали другие женщины, а затем в конфликт вмешались и мужчины. В итоге разборки закончились дракой представителей сильного пола.
В Красноярске "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться. Видео © "ВКонтакте" / "Сводка 38"
"Яжемать" из Красноярска прилюдно заставила мальчика школьного возраста встать на колени и извиниться перед пятилетним сыном, которого тот якобы оскорбил. Видео инцидента появилось в соцсетях, следователи проводят проверку по факту произошедшего.
На кадрах видно, как женщина сначала держит школьника рукой за шею, а затем заставляет встать на колени перед малолетним ребёнком и принести извинения. По словам "яжематери", мальчик оскорблял её наследника и кидался в него камнями.
"Он приходил к нам в гости. Он у нас жрал, пил, питался. И моего сына оскорбил некрасиво, ему пять лет. Вставай на колени, извиняйся", — кричит женщина.
В итоге напуганный "обидчик" выполняет требования, а вскоре за него вступаются другие женщины, увидевшие происходившее. Они пытаются оттащить пострадавшего от зачинщицы скандала, но та хватает его то за ухо, то за руку. В итоге школьника удаётся освободить, а женщина начинает разборки с новыми действующими лицами.
Чуть позже на подмогу приходят и мужчины, один из которых, вероятно, является возлюбленным "яжематери". После небольшой словесной перепалки представители сильного пола стали решать конфликт кулаками.
"20 июня 2021 года в одной из социальных сетей размещён видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего её сына, встать перед ним на колени и просить прощения. Кроме того, мужчина, предположительно, сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребёнка", — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и выясняют личности его участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Как отметили в МВД по региону, инцидент произошёл в Ленинском районе Красноярска. После случившегося в полицию обратилась мать мальчика, которого поставили на колени. Она сообщила, что неизвестная женщина причинила её девятилетнему сыну телесные повреждения. Уточняется, что личность зачинщицы разборок удалось установить, было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причинённого вреда здоровью мальчика.
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