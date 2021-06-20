Врач объяснил россиянам, как не чувствовать себя разбитым после летнего отпуска

Сочетание бодрствования и отдыха во время летнего отпуска позволит человеку при возвращении на работу не чувствовать себя разбитым. Как рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, это способствует эффективному восстановлению сил.



"Если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым", — пояснил специалист в интервью РИА "Новости".

Во время отпуска необходимо заняться укреплением своего здоровья, отметил медик. По его словам, для этого нужно соблюдать два простых правила — полноценно высыпаться и сбалансированно питаться.