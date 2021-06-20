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Врач объяснил россиянам, как не чувствовать себя разбитым после летнего отпуска

Во время отдыха необходимо заняться укреплением своего здоровья, отметил медик. По его словам, для этого нужно соблюдать всего два простых правила.

20 июня, 06:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сочетание бодрствования и отдыха во время летнего отпуска позволит человеку при возвращении на работу не чувствовать себя разбитым. Как рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, это способствует эффективному восстановлению сил.

"Если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым", — пояснил специалист в интервью РИА "Новости".

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Во время отпуска необходимо заняться укреплением своего здоровья, отметил медик. По его словам, для этого нужно соблюдать два простых правила — полноценно высыпаться и сбалансированно питаться.

А ранее аналитики сервиса по поиску работы "Работа.ру" выяснили, какой размер заработной платы смог бы заставить россиян отказаться от отпусков. Согласно данным исследования, в среднем работники оценили такую идею весьма дорого.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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