Посол России Антонов прибыл в Шереметьево, чтобы улететь в США
Диппредставитель РФ, по данным СМИ, вылетит рейсом Москва — Нью-Йорк в 09:20 мск.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда отправится в США. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, посол вылетит рейсом SU100 Москва — Нью-Йорк, который намечен на 09:20 мск. Отмечается, что дипломат прошёл на посадку, он не стал давать комментариев для прессы.
Ранее СМИ сообщали, что Антонов вернётся к своим рабочим обязанностям уже в понедельник, 21 июня.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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