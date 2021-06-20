Посол России Антонов прибыл в Шереметьево, чтобы улететь в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда отправится в США. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, посол вылетит рейсом SU100 Москва — Нью-Йорк, который намечен на 09:20 мск. Отмечается, что дипломат прошёл на посадку, он не стал давать комментариев для прессы.