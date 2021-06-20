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Минтруд подготовил новые правила выплаты пособий по беременности

Ранее оно было единоврееменным, теперь его регулярно смогут получать женщины с низкими доходами.

20 июня, 05:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 1 июля в России начнут выплачивать ежемесячное пособие по беременности. Оно заменит аналогичную единовременную выплату, но для его получения теперь необходимо встать на учёт в медорганизацию на раннем сроке. Также размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Минтруд уже подготовил соответствующий проект постановления, который планируют принять в ближайшее время. Согласно документу, если право на пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля 2021 года, "назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленным до 1 июля 2021 года".

В Госдуме поддержали идею с ежемесячными выплатами беременным

В Госдуме поддержали идею с ежемесячными выплатами беременным

Новая выплата будет составлять 50% от прожиточного минимума региона. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель при постановке на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Напомним, президент России Владимир Путин предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц. Такую меру поддержки он озвучил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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