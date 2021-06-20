В Центральном, Северо-Западном федеральных округах, на юге России, в Красноярском крае и Якутии в ближайшие дни будет аномально жаркая погода – температура превысит норму на 4–16 градусов. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, при этом в Сибири и на Урале ожидаются сильные дожди, град и ветер до 25 м/с с 20 по 22 июня.

"Если говорить об аномалиях по всей стране, то тут необычная ситуация. Очаг очень тёплой погоды — на европейской части России, превышение нормы на 8–9 градусов, в Северо-Западном, Центральном федеральных округах и на юге России будут аномалии от 4 до 6 градусов. Аналогичная ситуация на востоке Красноярского края и в Якутии. Там аномалии достигают даже 16 градусов. В самом Якутске температура будет до 32 градусов", — сообщил он в беседе с ТАСС.

В Новосибирской, Томской областях, в Алтайском крае, в Республике Алтай, на Южном Урале, в Свердловской, Кемеровской областях следует готовиться к серьёзной непогоде. Вильфанд предупредил, что в этих регионах в ближайшие пару дней будет сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

"То есть ряд опасных явлений сразу. Очень нерадостная погода", — сказал метеоролог.