СМИ: Посол России вернётся в США 20 июня
Договорённость о возврате дипломатических представителей на рабочие места была достигнута лидерами РФ и Штатов на переговорах в Женеве.
Фото © ТАСС \ Сергей Савостьянов
Посол России в США Анатолий Антонов отправится в Вашингтон из Москвы 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
"Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте", — приводит агентство слова источника.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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