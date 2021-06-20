В Армении начались внеочередные парламентские выборы

В Армении в 08:00 (07:00 мск) по всей стране открылось более двух тысяч избирательных участков в рамках внеочередных выборов в Национальное собрание. Проголосовать граждане страны смогут до 22:00 (21:00 мск).

Участие в борьбе за места в законодательном органе принимают 25 партий и политических блоков. Среди лидеров, согласно опросам, возглавляемая нынешним главой Кабмина Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", блок "Армения" под руководством второго президента страны Роберта Кочаряна, а также блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Согласно законам, за рубежом голосовать могут только дипломаты, но их всего несколько сотен. Остальные избиратели, которых более 2,5 миллиона человек, — находящиеся в стране граждане.