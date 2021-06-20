"Уверенный в себе": Пушков на фоне саммита в Женеве сравнил Путина с Джеймсом Бондом
Сенатор отметил, президент США Джо Байден во многом проигрывал российскому лидеру на той встрече.
Фото ©ТАСС / Alexander Zemlianichenko
Президент США Джо Байден, старавшийся выглядеть главным политиком мира и Джеймсом Бондом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Женеве, в реальности был заметно бледнее и, похоже, сам остался собой недоволен. А ведь до встречи он раз за разом обещал приехать и "сказать Путину то, что он должен знать", отметил в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.
"Замысел Байдена не удался: он знал, что прорыва не будет, но рассчитывал прибыть в Женеву в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин, как изобразил это на своей обложке журнал Time", — пишет политик.
Пушков отметил, что даже американские обозреватели как один увидели разницу в поведении двух президентов: Путин смотрелся увереннее и выигрышнее. А Байден с его чтением ответов на пресс-конференции по шпаргалке и быстрым ретированием с неё, "что в одинаковой степени выглядит неуклюже и является проявлением слабости", похоже, не получил того, что хотел, поэтому и разозлился на журналистку CNN.
"Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе", — резюмирует Пушков.
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Ранее Лайф писал, Путин вступился за Байдена, которого высмеяли за шпаргалки на саммите в Женеве. А президент Швейцарии Ги Пармелен, с которым Путин провёл встречу после саммита с Байденом, отметил, что российский лидер слушает и отвечает, и обмен мнениями с ним происходит в "крайне приятной атмосфере". Политолог Леонид Савин резюмировал, что российский лидер всегда впечатлял европейских коллег. Сам же российский глава, говоря об итогах встречи с Байденом, процитировал Толстого: "есть только зарницы, дорожите ими".
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