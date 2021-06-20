Президент США Джо Байден, старавшийся выглядеть главным политиком мира и Джеймсом Бондом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Женеве, в реальности был заметно бледнее и, похоже, сам остался собой недоволен. А ведь до встречи он раз за разом обещал приехать и "сказать Путину то, что он должен знать", отметил в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

"Замысел Байдена не удался: он знал, что прорыва не будет, но рассчитывал прибыть в Женеву в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин, как изобразил это на своей обложке журнал Time", — пишет политик.

Пушков отметил, что даже американские обозреватели как один увидели разницу в поведении двух президентов: Путин смотрелся увереннее и выигрышнее. А Байден с его чтением ответов на пресс-конференции по шпаргалке и быстрым ретированием с неё, "что в одинаковой степени выглядит неуклюже и является проявлением слабости", похоже, не получил того, что хотел, поэтому и разозлился на журналистку CNN.

"Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе", — резюмирует Пушков.