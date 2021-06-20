Собянин: Китайского вируса среди заболевших уже практически нет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди заболевших коронавирусом уже практически нет китайского штамма. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

"Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет", — сказал Собянин.