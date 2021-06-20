Собянин: Китайского вируса среди заболевших уже практически нет
Мэр столицы также отметил, что фиксируются повторные случаи заболевания коронавирусом, в том числе среди тех, кто сделал прививку.
Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди заболевших коронавирусом уже практически нет китайского штамма. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1".
"Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет", — сказал Собянин.
Он также отметил, что в Москве фиксируются повторные случаи коронавируса, в том числе у тех, кто сделал прививку от CoViD-19.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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