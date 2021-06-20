Посол РФ Антонов заявил, что возвращается в США с оптимистичным настроем

Посол России в США Анатолий Антонов, вылетевший сегодня утром в Соединённые Штаты , оптимистично настроен на дальнейшую работу. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Антонов отметил, что в США ему предстоит проделать большую работу, начиная с понедельника у него уже намечены деловые встречи. Вместе с тем посол выразил надежду на подвижки в российско-американских отношениях. По его словам, он лично будет способствовать выстраиванию равноправных и прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.