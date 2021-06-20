Посол РФ Антонов заявил, что возвращается в США с оптимистичным настроем
Сегодня утром дипломат вылетел в Вашингтон из столичного аэропорта "Шереметьево". Уже завтра у него состоятся деловые встречи с американскими коллегами.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Посол России в США Анатолий Антонов, вылетевший сегодня утром в Соединённые Штаты, оптимистично настроен на дальнейшую работу. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Еду с оптимистичным настроем", — сказал дипломат перед посадкой на рейс.
Антонов отметил, что в США ему предстоит проделать большую работу, начиная с понедельника у него уже намечены деловые встречи. Вместе с тем посол выразил надежду на подвижки в российско-американских отношениях. По его словам, он лично будет способствовать выстраиванию равноправных и прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.
Ранее СМИ сообщали, что Антонов вернётся к своим рабочим обязанностям уже в понедельник, 21 июня.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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