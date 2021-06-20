Около 80% сотрудников диппредставительств России вакцинировались от ковида

Порядка 80% дипломатов РФ, которые работают за рубежом, получили российские антиковидные вакцины, даже несмотря на ограничения авиасообщения между странами. Об этом сообщила начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко по случаю Дня медицинского работника, который отмечается сегодня.

"С марта наши загранучреждения в 82 странах получили вакцину "Спутник V". Позже мы начали "ЭпиВакКорону" тоже доставлять. По выбору, как наши дипломаты просили", — сказала она в интервью ТАСС, отметив, что таким образом удалось вакцинировать приблизительно 80% сотрудников дипведомств.

При этом препараты для российских дипломатов доставлялись в зарубежные страны даже бортами первых лиц государства, в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова, подчеркнула Косаченко. По её словам, такие меры были обусловлены ограничениями в авиасообщении со странами.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что с приходом пандемии коронавируса за здоровье дипломатов "пришлось бороться". По её словам, медицинский состав российских загранучреждений в прямом смысле слова "заступил на боевой пост".

"Организация жизни посольств и консульств в условиях локдаунов и карантинов, помощь при организации вывозной кампании, лечение от коронавируса, вакцинация и многое другое. Низкий поклон. Спасибо вам", — написала дипломат в телеграм-канале, поздравив российских врачей с Днём медицинского работника.