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Около 80% сотрудников диппредставительств России вакцинировались от ковида

При этом препараты для наших дипломатов доставлялись в зарубежные страны даже бортами первых лиц государства, в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как отметила Мария Захарова, за здоровье российских работников "пришлось бороться".

20 июня, 07:55
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Порядка 80% дипломатов РФ, которые работают за рубежом, получили российские антиковидные вакцины, даже несмотря на ограничения авиасообщения между странами. Об этом сообщила начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко по случаю Дня медицинского работника, который отмечается сегодня.

"С марта наши загранучреждения в 82 странах получили вакцину "Спутник V". Позже мы начали "ЭпиВакКорону" тоже доставлять. По выбору, как наши дипломаты просили", — сказала она в интервью ТАСС, отметив, что таким образом удалось вакцинировать приблизительно 80% сотрудников дипведомств.

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При этом препараты для российских дипломатов доставлялись в зарубежные страны даже бортами первых лиц государства, в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова, подчеркнула Косаченко. По её словам, такие меры были обусловлены ограничениями в авиасообщении со странами.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что с приходом пандемии коронавируса за здоровье дипломатов "пришлось бороться". По её словам, медицинский состав российских загранучреждений в прямом смысле слова "заступил на боевой пост".

"Организация жизни посольств и консульств в условиях локдаунов и карантинов, помощь при организации вывозной кампании, лечение от коронавируса, вакцинация и многое другое. Низкий поклон. Спасибо вам", — написала дипломат в телеграм-канале, поздравив российских врачей с Днём медицинского работника.

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С поздравлением к российским медикам сегодня обратился также президент России Владимир Путин. Глава государства искренне поблагодарил их за труд.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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