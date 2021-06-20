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Аналитик объяснила россиянам, почему покупать доллары и евро нужно именно сейчас

Геополитическая обстановка выглядит тихо и спокойно, и если внешние события не преподнесут никаких сюрпризов, то курсы валют продолжат своё движение в заданных направлениях, подчеркнула эксперт. По её словам, в ближайшее время каких-то сдвигов рубля в худшую сторону не произойдёт, так как цены на нефть стабильны.

20 июня, 07:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Именно сейчас покупка иностранной валюты для поездок за рубеж или для сбережений может оказаться весьма выгодной для россиян, поскольку на это есть веские причины. О них и рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"На новой неделе начнётся очередной налоговый период в России, который обеспечит российскую валюту определённой поддержкой. В этот раз заканчивается не только квартал, но и полугодие", — отметила эксперт в интервью "Российской газете".

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Цены на нефть сейчас держатся на уровне не менее 5267 рублей за "бочку", а при достижении отметки 5400 рублей и выше российский бюджет будет активно пополняться, подчеркнула Бодрова. По её словам, этот фактор поспособствует стабильности и укреплению рубля на рынке.

Также экономист порекомендовала обратить внимание на рублёвые и долларовые ставки. Она отметила, что Центробанк уже поднял ключевую ставку и будет делать это ещё, поскольку инфляция находится достаточно высоко.

В то же время снижение курса доллара вряд ли продолжится. По словам Бодровой, сейчас "американец" крепок на мировом валютном рынке. Этого удалось достичь после того, как Федеральная резервная система в минувшую среду сообщила, что может начать повышение процентной ставки на год раньше, чем ожидалось.

Если внешние события не преподнесут сюрпризов, то курсы валют продолжат своё движение в заданных направлениях. По прогнозу специалиста, до конца июня американский доллар будет находиться в пределах 71,50–74,50 рубля, а европейская валюта будет торговаться от 85 до 90 рублей за единицу.

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Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Ранее сообщалось, что доллар исключили из структуры Фонда национального благосостояния. При этом туда впервые ввели золото. В Минфине разъяснили, что изменения в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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