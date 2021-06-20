В России выявили более 17,5 тысячи новых случаев коронавируса
За всё время в РФ зарегистрировали свыше 5,3 миллиона заболевших ковидом. При этом вылечилось от болезни 4 869 972 человека.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В России за прошедшие сутки выявили 17 611 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом 17,1% из них не имели клинических проявлений CoViD-19.
Отметим, что наибольшее число новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Москве, — болезнь подтвердилась у 8305 человек. На втором месте по количеству заболевших находится Подмосковье (+1638), затем в статистике идут Санкт-Петербург (+1019), Нижегородская область (+249) и Республика Бурятия (+235).
За всё время в России зафиксировали 5 316 826 случаев коронавируса, а вылечиться от ковида удалось 4 869 972 пациентам, при этом за прошедшие сутки полностью выздоровело 8629 из них. За последние 24 часа в РФ зарегистрировали 450 летальных исходов, их общее число достигло 129 361.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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