В России выявили более 17,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 17 611 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом 17,1% из них не имели клинических проявлений CoViD-19.

Отметим, что наибольшее число новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Москве, — болезнь подтвердилась у 8305 человек. На втором месте по количеству заболевших находится Подмосковье (+1638), затем в статистике идут Санкт-Петербург (+1019), Нижегородская область (+249) и Республика Бурятия (+235).