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Девушка растолстела до огромных размеров, поедая горы фастфуда на камеру и радуясь лишнему весу

Но, несмотря на то что Рика часто фотографируется в нижнем белье, чтобы показать все складки, она не продаёт откровенные фото и не соглашается на индивидуальные стримы.

20 июня, 09:00

Фото © Instagram / rikarika_707

Китайская блогерша Рика, как и все азиатские девушки, была помешана на своём весе и диетах. Однако потом она решила не терзать себя и развернула жизнь на 180 градусов. Рика начала вести стримы и выкладывать ролики о том, как она ест много жирного и сладкого фастфуда.

Фото © Instagram / rikarika_707

Фото © Instagram / rikarika_707

Число подписчиков начало моментально расти — как и вес блогерши, но её это больше не смущало. Она выкинула весы, которые к тому же скоро перестали отображать её килограммы, потому что за пять лет девушка стала слишком тяжёлой. Рика выкладывает фото в повседневных нарядах, которые оголяют её в нужных местах, и в нижнем белье.

Фото © Instagram / rikarika_707

Фото © Instagram / rikarika_707

Такими откровенными снимками блогерша хочет привлечь внимание к её огромному телу. Но, несмотря на всю открытость к фанатам, Рика чётко объяснила, что не проводит индивидуальных платных стримов и не продаёт фото 18+. Девушка тщательно следит за своим весом и расстраивается, когда он уходит.

Фото © Instagram / rikarika_707

Фото © Instagram / rikarika_707

О нет, я похудела! Раньше у меня не было никаких проблем, но в последнее время мне пришлось ухаживать за своими четырьмя старыми кошками. Я готовила им еду и покупала дорогие лекарства. Поэтому мне пришлось реже заказывать еду на дом... Я не могу точно сказать — мои весы больше мне не подходят... Ну ладно, куплю новые

Рика

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Покупатели пришли в ужас, увидев, каких толстых моделей выбрала H&M для съёмки в купальниках

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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