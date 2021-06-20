Девушка растолстела до огромных размеров, поедая горы фастфуда на камеру и радуясь лишнему весу

Китайская блогерша Рика, как и все азиатские девушки, была помешана на своём весе и диетах. Однако потом она решила не терзать себя и развернула жизнь на 180 градусов. Рика начала вести стримы и выкладывать ролики о том, как она ест много жирного и сладкого фастфуда.

Фото © Instagram / rikarika_707

Число подписчиков начало моментально расти — как и вес блогерши, но её это больше не смущало. Она выкинула весы, которые к тому же скоро перестали отображать её килограммы, потому что за пять лет девушка стала слишком тяжёлой. Рика выкладывает фото в повседневных нарядах, которые оголяют её в нужных местах, и в нижнем белье.

Фото © Instagram / rikarika_707

Такими откровенными снимками блогерша хочет привлечь внимание к её огромному телу. Но, несмотря на всю открытость к фанатам, Рика чётко объяснила, что не проводит индивидуальных платных стримов и не продаёт фото 18+. Девушка тщательно следит за своим весом и расстраивается, когда он уходит.

Фото © Instagram / rikarika_707