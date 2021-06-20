Агент обвинённой в домогательствах звезды сериала "Кадетство" заявила, что актёр ни к кому не приставал
Представительница артиста попросила не беспокоить Головина по этому вопросу. О харассменте ранее рассказала актриса Дарья Митичашвили.
Александр Головин. Фото © Instagram / s.a.n.e.k13
Агент российского актёра Александра Головина прокомментировала скандальную новость о том, что звезда сериала "Кадетство" в пьяном виде якобы домогалась молодой актрисы Дарьи Митичашвили.
"Он ни к кому не приставал!" — категорически отрезала Анна Старадумова в разговоре с Лайфом.
Собеседница также попросила не беспокоить Головина по этому вопросу. По её словам, актёр никак реагировать на произошедшее не собирается.
Напомним, ранее актриса Дарья Митичашвили обвинила в сексуальных домогательствах звезду сериала "Кадетство". Как утверждает девушка, она отдыхала в баре и уже собиралась уезжать домой, когда Головин подошёл и начал приставать к ней. Более того, девушку возмутило продолжение истории, когда, по её словам, ни в экстренной службе, ни в полиции просьбу разобраться и помочь не приняли всерьёз.
Ранее Лайф писал о том, что студентки МГМУ имени Сеченова обвинили преподавателя-хирурга в домогательствах. Всё началось с резонансного поста в "Инстаграме". После откровений девушки всплыла весьма любопытная история трёхлетней давности про этого же мужчину.
Шоубизнес
"Подкинем говна на вентилятор?": Ильич из Little Big высмеял обложку журнала, показав откровенное фото с Таюрской
вчера в 17:04
Адвокат экс-солистки "Ленинграда" объяснил, за что Вокс требует с Шнурова 20 миллионов рублей
вчера в 11:17
"На злобу дня": Харламов поглумился над Бузовой, разрыдавшейся во время перепалки с Губерниевым
15 июня, 19:30
Комментариев: 0