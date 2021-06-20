НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Агент обвинённой в домогательствах звезды сериала "Кадетство" заявила, что актёр ни к кому не приставал

Представительница артиста попросила не беспокоить Головина по этому вопросу. О харассменте ранее рассказала актриса Дарья Митичашвили.

20 июня, 08:02
<p>Александр Головин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BfOPtbqFAGz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s.a.n.e.k13</a></p>

Александр Головин. Фото © Instagram / s.a.n.e.k13

Агент российского актёра Александра Головина прокомментировала скандальную новость о том, что звезда сериала "Кадетство" в пьяном виде якобы домогалась молодой актрисы Дарьи Митичашвили.

"Он ни к кому не приставал!" — категорически отрезала Анна Старадумова в разговоре с Лайфом.

Собеседница также попросила не беспокоить Головина по этому вопросу. По её словам, актёр никак реагировать на произошедшее не собирается.

В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам

В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам

Напомним, ранее актриса Дарья Митичашвили обвинила в сексуальных домогательствах звезду сериала "Кадетство". Как утверждает девушка, она отдыхала в баре и уже собиралась уезжать домой, когда Головин подошёл и начал приставать к ней. Более того, девушку возмутило продолжение истории, когда, по её словам, ни в экстренной службе, ни в полиции просьбу разобраться и помочь не приняли всерьёз.

Ранее Лайф писал о том, что студентки МГМУ имени Сеченова обвинили преподавателя-хирурга в домогательствах. Всё началось с резонансного поста в "Инстаграме". После откровений девушки всплыла весьма любопытная история трёхлетней давности про этого же мужчину.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Не надевайте юбки": Актриса обвинила звезду сериала "Кадетство" в пьяных домогательствах

сегодня в 00:39

Студентки МГМУ имени Сеченова обвинили преподавателя-хирурга в домогательствах

8 июня, 17:37

Актриса Агния Дитковските тайно вышла замуж за ресторатора

сегодня в 02:30

"Циничное нарушение прав человека": В МИД РФ напомнили о дискриминации русскоязычных за рубежом

сегодня в 09:27

Регионы получат дополнительные 55,3 миллиарда рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

сегодня в 09:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1