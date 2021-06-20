Заброшенный дом без воды и электричества купили за 263 млн, но фото интерьера озадачат ещё больше
Риелтор даже не смог с первого раза показать клиентам жильё, потому что трава выросла по колено и в ней прятались змеи.
Удивительные вещи можно приобрести на аукционе — например, трухлявые дома, от которых отваливаются части при малейшем ветре. Один такой в Сиднее, Австралия, счастливому владельцу удалось продать за 4,7 млн австралийских долларов (больше 261 млн рублей). Дом располагался на участке в 556 квадратных метров и занимал малую их часть.
На участке отсутствовала канализация — вода и туалет, а также электричество. Бывшие хозяева купили этот дом 16 лет назад, чтобы его отстроить. Они даже начали ремонт — ободрали старые обои и вынесли некоторую мебель, но затем проект заглох. Развалина долгие годы стояла закрытой, пока риелтора заваливали просьбами продать её.
Когда хозяева согласились выставить дом на аукцион, риелтору пришлось нелегко. Показывать жильё было почти невозможно — с первого раза к нему не пробились из-за высокой травы, в которой скрывались змеи. К тому же было проблематично осматривать дом без света, пишет World of Buzz.
Вечерами было сложно показывать дом — было темно, и нам приходилось подсвечивать себе путь телефонами. Недавно прошёл дождь, но крыша не протекла, а это значит, что дом находился в неплохом состоянии
За этот дом на аукционе сражались три пары — две из них хотели отремонтировать дом, а третья собиралась снести его и построить новый. И именно ей повезло выиграть торги и приобрести развалину за баснословные деньги.
WOW-news
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