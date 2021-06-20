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Заброшенный дом без воды и электричества купили за 263 млн, но фото интерьера озадачат ещё больше

Риелтор даже не смог с первого раза показать клиентам жильё, потому что трава выросла по колено и в ней прятались змеи.

20 июня, 06:00

Фото © Real Estate

Удивительные вещи можно приобрести на аукционе — например, трухлявые дома, от которых отваливаются части при малейшем ветре. Один такой в Сиднее, Австралия, счастливому владельцу удалось продать за 4,7 млн австралийских долларов (больше 261 млн рублей). Дом располагался на участке в 556 квадратных метров и занимал малую их часть.

Фото © Real Estate

Фото © Real Estate

На участке отсутствовала канализация — вода и туалет, а также электричество. Бывшие хозяева купили этот дом 16 лет назад, чтобы его отстроить. Они даже начали ремонт — ободрали старые обои и вынесли некоторую мебель, но затем проект заглох. Развалина долгие годы стояла закрытой, пока риелтора заваливали просьбами продать её.

Фото © Real Estate

Фото © Real Estate

Когда хозяева согласились выставить дом на аукцион, риелтору пришлось нелегко. Показывать жильё было почти невозможно — с первого раза к нему не пробились из-за высокой травы, в которой скрывались змеи. К тому же было проблематично осматривать дом без света, пишет World of Buzz.

Фото © Real Estate

Фото © Real Estate

Вечерами было сложно показывать дом — было темно, и нам приходилось подсвечивать себе путь телефонами. Недавно прошёл дождь, но крыша не протекла, а это значит, что дом находился в неплохом состоянии

Риелтор

Фото © Real Estate

Фото © Real Estate

За этот дом на аукционе сражались три пары — две из них хотели отремонтировать дом, а третья собиралась снести его и построить новый. И именно ей повезло выиграть торги и приобрести развалину за баснословные деньги.

Мама отремонтировала самый страшный дом на улице, и сейчас кажется, что на фото два разных жилья

Мама отремонтировала самый страшный дом на улице, и сейчас кажется, что на фото два разных жилья

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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