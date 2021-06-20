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Учитель математики может похвастаться не только мозгами, но и мускулами, о чём прознали в Сети

Пьетро прозвали самым красивым преподавателем в мире, и с этим трудно поспорить.

20 июня, 07:00

Фото © Instagram / pietroboselli

Итальянец Пьетро Боселли может похвастаться и мозгами, и мускулами. Парень прославился ещё в 2016 году, когда он преподавал в Университетском колледже Лондона. Студенты опубликовали его фото в Сети, после чего невероятно красивого учителя заметили модельные агентства. Тогда Пьетро на время закончил с образовательной деятельностью, сообщает Daily Star.

Фото © Instagram / pietroboselli

Фото © Instagram / pietroboselli

Сейчас Пьетро, которому уже 33 года, решил вернуться к преподаванию. Он выкладывает разборы сложных математических задач в "Инстаграме", где на него подписано 2,7 миллиона человек. Пока он затронул такие темы, как "Научный метод — это не то, что вы думаете", "Большинство результатов исследований неверны" и "Как перестать прокрастинировать".

Фото © Instagram / pietroboselli

Фото © Instagram / pietroboselli

В частности, Пьетро порассуждал, что же такое любовь, но с научной и логической точки зрения, как и подобает кандидату технических наук. Впрочем, неизвестно, слушал ли его кто-то из подписчиков или просто смотрел на длинные ресницы и красивую улыбку преподавателя.

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Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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