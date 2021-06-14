Жених уткнулся в телефон, даже когда невеста шла к алтарю, и вот почему она сразу же не развелась
Несколько лет назад американка Тейлор Лорен выходила замуж за парня, которого она любила больше жизни. Но теперь, вспоминая тот день, она лишь нервно смеётся.
На днях пользовательница соцсети TikTok Тейлор Лорен в своём аккаунте taylortoks поделилась видео, которое идеально подойдёт для описания ужасной свадьбы. В кадре нарядный жених стоит в ожидании будущей жены у алтаря. По звукам слышно: невеста, любящая рэп, уже совсем близко. Но вот в самый ответственный момент парень... достает телефон из кармана и утыкается в экран.
Муж года 😂 (И да, я шла к алтарю под песню Канье)
Ровно 4 года назад я шла к алтарю, чтобы выйти замуж за любовь всей моей жизни. Это был один из самых важных и эмоциональных моментов нашей совместной жизни. И мой муж сделал самое романтичное... решил уставиться в свой чёртов телефон
Видео Тейлор тут же стало вирусным. За пять дней его посмотрели больше 2,3 миллиона раз. И хоть девушка умудрилась найти в ситуации забавную сторону, в комментариях пользовательницы настаивают: от таких муженьков нужно бежать куда подальше.
Но, похоже, если и нужно злиться на парня, то лишь слегка. В комментариях Тейлор рассказала, что жених не просто залип в телефоне: там у него была записана клятва. "Но в тот момент ему явно не следовало её повторять", — заметила девушка, пишет The Sun.
Кстати, на брак Лоренов ситуация никак не повлияла. Пара до сих пор вместе и вспоминает день свадьбы с юмором. К примеру, в последнем видео Тейлор спросила мужа, почему тогда он уставился в телефон. Он снова оторвался от гаджета и заявил: "Крипта (криптовалюта. — Прим. ред.) никогда не спит".
WOW-news
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