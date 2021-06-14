Жених уткнулся в телефон, даже когда невеста шла к алтарю, и вот почему она сразу же не развелась

Несколько лет назад американка Тейлор Лорен выходила замуж за парня, которого она любила больше жизни. Но теперь, вспоминая тот день, она лишь нервно смеётся.