Этих людей можно было бы назвать счастливчиками после крупных выигрышей в лотерею. Но сами везунчики теперь точно знают, что счастье не купить за деньги. Сорвав джекпот, они вскоре либо оказались на улице, либо угодили в тюрьму, либо же остались без семьи. И всему виной — деньги, свалившиеся буквально с неба.

Келли Роджерс и кокаиновое безумие

Фото © Facebook / callie.rogers3388

Келли стала одной из самых молодых победительниц национальной лотереи Великобритании. В 16 лет она выиграла джекпот в размере 1,9 миллиона фунтов (больше 195 миллионов рублей). Девушка, до этого подрабатывавшая продавщицей, начала тратить деньги направо и налево, скупая дорогие дома. Тысячи фунтов Келли потратила на безумные вечеринки для друзей, пластические операции для себя, а в итоге дело дошло и до наркотиков.

Теперь Келли проходит реабилитацию и старается избавиться от кокаиновой зависимости. Она признаёт, что огромный выигрыш, попавший к ней в столь юном возрасте, стал настоящим проклятием, который едва не довёл девушку до самоубийства. Сейчас Келли 33 года, от джекпота не осталось ни пени, только зависимость и связанные с ней проблемы с законом.

Майкл Кэррол и оргии в римском стиле

Фото © YouTube / TheEastAnglia

Самозваному "королю чавов" (британский аналог гопников) было 19 лет, когда он выиграл джекпот в 2002 году. Парень тут же начал тратить деньги на элитную недвижимость, акции и дорогие машины. Кроме того, Майкл принялся устраивать бесконечные вечеринки с оргиями, после которых от него ушла жена, заодно отсудив 1,9 миллиона фунтов (больше 195 миллионов рублей).

Рядом тут же оказались наркодилеры, которым Майкл платил огромные деньги за товар. Сейчас он признаёт, что в один момент у наркоторговцев оказалось в руках больше денег из джекпота, чем у него самого. Разгульный образ жизни привёл не только к наркозависимости, но и к проблемам с законом, судебным выплатам и полному банкротству. Уже в 2010 году Майкл встал в очередь за пособием.

Роджер Гриффитс и жажда славы

Роджер Гриффитс (справа) с группой. Фото © The Sun

Роджер Гриффитс и его жена Лара выиграли 1,8 миллиона фунтов (больше 185 миллионов рублей) в национальной лотерее в 2005 году. Помимо трат на недвижимость и дорогие путешествия Роджер решил стать рок-звездой и спустил уйму денег на запись альбома со своей старой университетской группой. Однако прославиться не удалось. При этом парень забыл сделать важную вещь — застраховать своё имущество, которое сгорело в пожаре.

Следом начался семейный разлад. Роджер и Лара разошлись на почве взаимных обвинений, что испортили друг другу жизнь. Роджер теперь говорит, что, когда ты миллионер, деньги кажутся бесконечными, но они быстро заканчиваются. А Ларе пришлось и вовсе продавать свою одежду и аксессуары, чтобы выжить.

От миллионера до бездомного

Фото © The Sun

Бывший заключённый Ли Райн сорвал джекпот в размере 6,5 миллиона фунтов (почти 668 миллионов рублей) в 1994 году. Выплатив финансовый ущерб за свои преступления и угон машин, мужчина начал светскую жизнь. Он тратил деньги на особняки, дорогие автомобили и даже купил частный вертолёт. В итоге Ли просадил всё состояние и несколько лет прожил на улице, а потом ютился в тесной квартирке с другими бездомными, пишет The Sun.

Деньги были прокляты, потому что я высмеивал Бога, когда просил его сделать меня мультимиллионером. Мой сокамерник предупреждал меня, чтобы я был осторожен в своих намерениях

Ли Райн Бывший миллионер

Джекпот, разрушающий брак

Фото © The Sun

Жизнь Джиллиан и Адриана Бейфордов изменилась в мгновение ока в 2012 году, когда они выиграли 148 миллионов фунтов стерлингов (больше 15 миллиардов рублей). Однако деньги не принесли счастья. Конечно, сперва они принялись тратить состояние, но вскоре светская жизнь и внимание прессы привели к разрыву. Адриан ушёл к более молодой женщине. Но и с ней крепкого брака не получилось — новая жена сбежала, прихватив часть состояния.