Татуировщица раскрыла свой настоящий возраст, но в Сети уверены, что она обманула минимум на 20 лет
Глядя на эту оторву с татуировками по всему телу, сложно представить, что она родилась сорок лет назад.
Недавно TikTok-блогерша iam_jellyfish_ шокировала пользователей соцсети всего одной цифрой. Для того чтобы её ролик стал вирусным, тату-мастерица просто назвала год своего рождения. У всех зрителей тут же случился когнитивный диссонанс — на вид красотке лет на двадцать меньше.
Видео © TikTok / iam_jellyfish_
"По секрету" iam_jellyfish_ рассказала, что она родилась в 1982-м и сейчас ей уже 40 лет. Ролик посмотрело больше 1,2 млн человек. Оценило вирусное видео почти 300 тысяч пользователей соцсети, а вот в комментариях все негодуют — поверить в то, что девушка говорит правду, просто невозможно.
Если ей 40, то я Киркоров
Вам 40??? Выглядите на 15–20
Не ври, тебе 20
Проверить, правду ли говорит iam_jellyfish_, сложно — паспорт она не показывала. Однако есть все шансы, что девушка абсолютно честна. Если промотать фотографии в инстаграме красотки _haeriya на пять лет назад, можно заметить, что она нисколько не молодеет. Если бы ей и правда было двадцать, как говорят в комментариях, разница с 15-летней версией была бы значительная.
WOW-news
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