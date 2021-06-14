НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Татуировщица раскрыла свой настоящий возраст, но в Сети уверены, что она обманула минимум на 20 лет

Глядя на эту оторву с татуировками по всему телу, сложно представить, что она родилась сорок лет назад.

14 июня, 06:02

Фото © Instagram / _haeriya

Недавно TikTok-блогерша iam_jellyfish_ шокировала пользователей соцсети всего одной цифрой. Для того чтобы её ролик стал вирусным, тату-мастерица просто назвала год своего рождения. У всех зрителей тут же случился когнитивный диссонанс — на вид красотке лет на двадцать меньше.

Видео © TikTok / iam_jellyfish_

"По секрету" iam_jellyfish_ рассказала, что она родилась в 1982-м и сейчас ей уже 40 лет. Ролик посмотрело больше 1,2 млн человек. Оценило вирусное видео почти 300 тысяч пользователей соцсети, а вот в комментариях все негодуют — поверить в то, что девушка говорит правду, просто невозможно.

Если ей 40, то я Киркоров

lublustekl0

Вам 40??? Выглядите на 15–20

dzota

Не ври, тебе 20

flameflawless

Фото © Instagram / _haeriya

Фото © Instagram / _haeriya

Проверить, правду ли говорит iam_jellyfish_, сложно — паспорт она не показывала. Однако есть все шансы, что девушка абсолютно честна. Если промотать фотографии в инстаграме красотки _haeriya на пять лет назад, можно заметить, что она нисколько не молодеет. Если бы ей и правда было двадцать, как говорят в комментариях, разница с 15-летней версией была бы значительная.

Дочь преобразила 68-летнюю маму, совместив моду с исламом, и даже молодые блогеры ей теперь неровня

Дочь преобразила 68-летнюю маму, совместив моду с исламом, и даже молодые блогеры ей теперь неровня

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мама отпраздновала день рождения вместе с 18-летней дочкой, но кто из них кто — понять невозможно

7 июня, 06:20

История 70 собак, которых должны были съесть в Корее, но из-за коронавируса их успели спасти

17 мая 2020, 10:00

Актриса удалила грудные импланты из-за болей в животе, и тысячи женщин сообщили о тех же симптомах

сегодня в 07:02

Названы пять признаков надвигающегося слабоумия

сегодня в 07:20

Депутаты бундестага предложили "перезапустить" российско-германские отношения

сегодня в 07:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1