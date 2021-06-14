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Маму троих детей затравили за обвисший живот на фото, но она ответила так, что все хейтеры исчезли

Сара ведёт свой блог о материнстве и со многим встречалась в Сети, но такая волна злобы удивила даже её.

14 июня, 08:02

Фото © Instagram / thebirdspapaya

35-летняя блогерша Сара Николь Лэндри из Онтарио, Канада, прочно завоевала любовь подписчиц своей честностью. Мама троих детей без прикрас показывает жизнь большой семьи и то, как беременность сказалась на её теле. Женщина не стесняется показывать обвисший живот и растяжки, мотивируя других мамочек принять себя, но в этот раз ей пришлось обороняться.

Фото © Instagram / thebirdspapaya

Фото © Instagram / thebirdspapaya

Сара часто публикует снимки в белье, купальниках или вообще без одежды, и под одним из таких фото собрались хейтеры, которые молчать не стали. Они засыпали блогершу обидными комментариями, обвиняя в лени и том, что она не хочет избавиться от лишнего веса. И это всё несмотря на то, что Сара родила только три месяца назад и регулярно выкладывает в сториз видео с тренировок. "Мда, покупатель месяца в McDonald’s", "На тебе больше бугров, чем на апельсине", "Фууу, растяжки", — не унимались под фото комментаторы.

Фото © Instagram / thebirdspapaya

Фото © Instagram / thebirdspapaya

Тебе не стоит это носить, ты родила троих детей, и твоё тело изменилось, перестань жить прошлым!

Хейтер

Боже, да прикрой уже свои складки на благо человечества. Пожалей наши глаза, никто не должен проходить через такую боль

Хейтер

Любого такие слова бы привели в отчаяние, но Сара уже давно приняла себя. После беременности она набрала огромный вес и не стала любить себя больше, даже сбросив 50 килограммов. Именно тогда блогерша и поняла, что проблема не в весе или фигуре — проблема в голове и давлении общества. Возмутившись, она ответила хейтерам.

Фото © Instagram / thebirdspapaya

Фото © Instagram / thebirdspapaya

Всю неделю я получаю обидные слова, но продолжаю выкладывать такие фото. Почему? Потому что все люди разные — рожали вы детей или нет! И нельзя просто засунуть неудобные вещи или всю себя в тёмный угол, а потом вернуться, когда всё приведёшь в норму. Никто не должен писать под фото: "Пожалуйста, ляг под нож хирурга, нам сложно на тебя смотреть". Я не буду прятаться от хейтеров, как не буду прятать и своё тело, поддерживая других мам

Сара Николь Лэндри

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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