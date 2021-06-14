Маму троих детей затравили за обвисший живот на фото, но она ответила так, что все хейтеры исчезли
Сара ведёт свой блог о материнстве и со многим встречалась в Сети, но такая волна злобы удивила даже её.
35-летняя блогерша Сара Николь Лэндри из Онтарио, Канада, прочно завоевала любовь подписчиц своей честностью. Мама троих детей без прикрас показывает жизнь большой семьи и то, как беременность сказалась на её теле. Женщина не стесняется показывать обвисший живот и растяжки, мотивируя других мамочек принять себя, но в этот раз ей пришлось обороняться.
Сара часто публикует снимки в белье, купальниках или вообще без одежды, и под одним из таких фото собрались хейтеры, которые молчать не стали. Они засыпали блогершу обидными комментариями, обвиняя в лени и том, что она не хочет избавиться от лишнего веса. И это всё несмотря на то, что Сара родила только три месяца назад и регулярно выкладывает в сториз видео с тренировок. "Мда, покупатель месяца в McDonald’s", "На тебе больше бугров, чем на апельсине", "Фууу, растяжки", — не унимались под фото комментаторы.
Тебе не стоит это носить, ты родила троих детей, и твоё тело изменилось, перестань жить прошлым!
Боже, да прикрой уже свои складки на благо человечества. Пожалей наши глаза, никто не должен проходить через такую боль
Любого такие слова бы привели в отчаяние, но Сара уже давно приняла себя. После беременности она набрала огромный вес и не стала любить себя больше, даже сбросив 50 килограммов. Именно тогда блогерша и поняла, что проблема не в весе или фигуре — проблема в голове и давлении общества. Возмутившись, она ответила хейтерам.
Всю неделю я получаю обидные слова, но продолжаю выкладывать такие фото. Почему? Потому что все люди разные — рожали вы детей или нет! И нельзя просто засунуть неудобные вещи или всю себя в тёмный угол, а потом вернуться, когда всё приведёшь в норму. Никто не должен писать под фото: "Пожалуйста, ляг под нож хирурга, нам сложно на тебя смотреть". Я не буду прятаться от хейтеров, как не буду прятать и своё тело, поддерживая других мам
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