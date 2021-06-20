"Он злее": Гинцбург предупредил, что "индийский" штамм ковида сокращает время выработки антител
У заразившихся "Дельтой" быстрее происходит переход от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам проявления недуга.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
"Индийский" штамм коронавируса более агрессивен, чем "уханьский" вариант. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия-1".
По словам Гинцбурга, индийский вариант сокращает время перехода от лёгкой формы болезни к тяжёлой. Одновременно с этим уменьшается период появления собственных антител.
"Это картина, которая, по всей видимости, даёт "индийский" штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с "уханьским" штаммом. Он злее. Он сокращает время перехода от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", — объяснил Гинцбург.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник лайт" подходит для ревакцинации от коронавируса, она поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины.
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