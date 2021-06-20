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"Он злее": Гинцбург предупредил, что "индийский" штамм ковида сокращает время выработки антител

У заразившихся "Дельтой" быстрее происходит переход от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам проявления недуга.

20 июня, 10:28
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

"Индийский" штамм коронавируса более агрессивен, чем "уханьский" вариант. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия-1".

По словам Гинцбурга, индийский вариант сокращает время перехода от лёгкой формы болезни к тяжёлой. Одновременно с этим уменьшается период появления собственных антител.

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"Это картина, которая, по всей видимости, даёт "индийский" штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с "уханьским" штаммом. Он злее. Он сокращает время перехода от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", — объяснил Гинцбург.

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Гинцбург объяснил, почему вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием

Ранее Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник лайт" подходит для ревакцинации от коронавируса, она поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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