"Индийский" штамм коронавируса более агрессивен, чем "уханьский" вариант. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия-1".

По словам Гинцбурга, индийский вариант сокращает время перехода от лёгкой формы болезни к тяжёлой. Одновременно с этим уменьшается период появления собственных антител.

"Это картина, которая, по всей видимости, даёт "индийский" штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с "уханьским" штаммом. Он злее. Он сокращает время перехода от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", — объяснил Гинцбург.