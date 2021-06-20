В Дании рассказали о "серьёзных слабостях" американцев после встречи Путина с Байденом

Женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена наглядно продемонстрировала слабости американцев. Такое мнение выразил датский журналист Пьер Коллиньон в статье, опубликованной изданием Berlingske.

"Встреча Байдена с Путиным не стала такой же катастрофой, какой в 2018 году была встреча Трампа с российским автократом. Но она выявила серьёзные признаки слабости со стороны американцев", — написал Коллиньон.

В публикации отмечается, что некоторые европейцы радовались, что Дональд Трамп покинул пост президента США. Однако выступление нынешнего главы Белого дома показало, что Вашингтон вряд ли сможет защитить Европу. Поэтому европейцам необходимо готовиться самим "защищать себя от русских", подчеркнул журналист.

Кроме того, автору статьи не понравилось и то, как Байден отвечал на вопросы во время пресс-конференции после встречи с российским лидером. По мнению Коллиньона, американский президент давал слишком неконкретные и неподробные комментарии, в частности речь идёт о том, как США собираются противостоять кибератакам со стороны РФ.

В итоге позиция Вашингтона выглядела слабее по сравнению с позицией Москвы, добавил автор статьи. Однако, по его словам, при президентстве Трампа ситуация всё же была намного хуже.