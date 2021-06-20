Экономист поддержал обновление системы оплаты труда медработников
Предполагается, что каждый регион России сможет прибавлять необходимую сумму к фиксированному размеру зарплаты.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Законодательное выравнивание зарплаты медицинских работников пойдёт им на пользу и позволит регионам дополнительно прибавлять выплаты при необходимости. Об этом в беседе с RT сообщил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович.
"То есть и на Ямале, и в Москве будет один и тот же фиксированный размер оплаты труда, а затем уже каждый регион будет прибавлять (свою сумму. — Прим. Лайфа) в зависимости от того, депрессивный регион или регион-донор. Это позитивный факт, что произойдёт законодательное выравнивание всех зарплат", — поддержал инициативу Остапкович.
В некоторых регионах иногда происходит занижение зарплаты, отметил собеседник телеканала. Поэтому одинаковые должности в субъектах России могут по-разному оплачиваться.
"Почему возник этот вопрос: потому что по разным регионам до сих пор бывают очень различные зарплаты примерно одних и тех же должностей медицинских работников. Это отдано на откуп региональному правительству", — объяснил экономист.
Ранее Лайф сообщал, что в 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%. В 2019 году данный показатель составлял 30 458 рублей, в 2020-м он увеличился до 32 422 рублей.
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