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Экономист поддержал обновление системы оплаты труда медработников

Предполагается, что каждый регион России сможет прибавлять необходимую сумму к фиксированному размеру зарплаты.

20 июня, 10:16
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Законодательное выравнивание зарплаты медицинских работников пойдёт им на пользу и позволит регионам дополнительно прибавлять выплаты при необходимости. Об этом в беседе с RT сообщил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович.

В России планируют обновить систему оплаты труда медработников

В России планируют обновить систему оплаты труда медработников

"То есть и на Ямале, и в Москве будет один и тот же фиксированный размер оплаты труда, а затем уже каждый регион будет прибавлять (свою сумму. — Прим. Лайфа) в зависимости от того, депрессивный регион или регион-донор. Это позитивный факт, что произойдёт законодательное выравнивание всех зарплат", — поддержал инициативу Остапкович.

В некоторых регионах иногда происходит занижение зарплаты, отметил собеседник телеканала. Поэтому одинаковые должности в субъектах России могут по-разному оплачиваться.

"Почему возник этот вопрос: потому что по разным регионам до сих пор бывают очень различные зарплаты примерно одних и тех же должностей медицинских работников. Это отдано на откуп региональному правительству", — объяснил экономист.

В Москве опровергли, что власти разрешили отстранять непривитых сотрудников без зарплаты

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Ранее Лайф сообщал, что в 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%. В 2019 году данный показатель составлял 30 458 рублей, в 2020-м он увеличился до 32 422 рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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