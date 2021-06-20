"Мы, как всегда, люди сердобольные": Песков объяснил приглашение американских журналистов на брифинг Путина в Женеве

Мероприятие длилось около часа. За это время к главе государства смогли обратиться 18 сотрудников СМИ, семь из которых — представители иностранной прессы.