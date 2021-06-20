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"Мы, как всегда, люди сердобольные": Песков объяснил приглашение американских журналистов на брифинг Путина в Женеве

Мероприятие длилось около часа. За это время к главе государства смогли обратиться 18 сотрудников СМИ, семь из которых — представители иностранной прессы.

20 июня, 10:11
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС/ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему на пресс-конференцию главы государства после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве допустили представителей зарубежных СМИ.

"Мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали ещё и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

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Пресс-конференция Путина в Женеве длилась около часа. За это время к главе государства смогли обратиться 18 журналистов, семь из которых — сотрудники иностранных СМИ.

Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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