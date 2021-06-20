Антон Богославский — пиар-директор и одновременно друг российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой — в книге "Больше чем пиар. Как создать звезду" рассказал о том, как инста-дива переживала тяжёлую депрессию и делилась мыслями о самоубийстве после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом пишет "Стархит".

По словам Богославского, Бузова — ранимый, искренний и чувствительный человек. Именно из-за этих качеств ей было особенно тяжело во время бракоразводного процесса с Тарасовым, уверен друг звезды. Он признался, что в тот момент очень боялся за девушку и даже думал, что она может умереть.

"В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие "дежурства с Олей". Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали всё, чтобы она не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила фразы типа "Я не хочу жить", "Мне всё не нравится", "Я больше не могу". Это пугало", — признался Богославский.

Пиар-директор также отметил, что в период развода с футболистом Бузова почти не спала и не ела, а ещё страдала от общественной травли и психологического давления. К тому же от неё отвернулось "колоссальное количество людей". В то время близким и друзьям артистки было не так просто заставить её думать о чём-то другом. Тем не менее, как вспомнил Богославский, как-то в одном из разговоров он предупредил телеведущую, что в случае, если с ней что-то случится, её собаки попадут в питомник. "Удивительно, но именно этот аргумент сработал", — констатировал молодой человек.

"Оля тогда сразу запротестовала: "Нет! Моих собак в питомник?!" Она ведь очень любит Еву и Челси. Да и мы все тоже их любим. Оля зацепилась за мысль, что, если с ней что-то случится, собаки попросту останутся одни. Позже в одном интервью она даже сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта", — добавил Богославский.