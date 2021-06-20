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Говорила, что не хочет жить: Пиар-директор рассказал о депрессии и суицидальных мыслях Бузовой после развода с Тарасовым

По его словам, телеведущая — ранимый, искренний и чувствительный человек. Из-за этих качеств ей было особенно тяжело во время бракоразводного процесса с футболистом, считает друг звезды.

20 июня, 10:05
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Антон Богославский — пиар-директор и одновременно друг российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой — в книге "Больше чем пиар. Как создать звезду" рассказал о том, как инста-дива переживала тяжёлую депрессию и делилась мыслями о самоубийстве после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом пишет "Стархит".

По словам Богославского, Бузова — ранимый, искренний и чувствительный человек. Именно из-за этих качеств ей было особенно тяжело во время бракоразводного процесса с Тарасовым, уверен друг звезды. Он признался, что в тот момент очень боялся за девушку и даже думал, что она может умереть.

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"В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие "дежурства с Олей". Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали всё, чтобы она не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила фразы типа "Я не хочу жить", "Мне всё не нравится", "Я больше не могу". Это пугало", — признался Богославский.

Пиар-директор также отметил, что в период развода с футболистом Бузова почти не спала и не ела, а ещё страдала от общественной травли и психологического давления. К тому же от неё отвернулось "колоссальное количество людей". В то время близким и друзьям артистки было не так просто заставить её думать о чём-то другом. Тем не менее, как вспомнил Богославский, как-то в одном из разговоров он предупредил телеведущую, что в случае, если с ней что-то случится, её собаки попадут в питомник. "Удивительно, но именно этот аргумент сработал", — констатировал молодой человек.

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"Оля тогда сразу запротестовала: "Нет! Моих собак в питомник?!" Она ведь очень любит Еву и Челси. Да и мы все тоже их любим. Оля зацепилась за мысль, что, если с ней что-то случится, собаки попросту останутся одни. Позже в одном интервью она даже сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта", — добавил Богославский.

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А ранее Лайф рассказал, как "Матч ТВ" хайпится на слезах Бузовой и теряет права на крупные турниры. Похоже, что "война" детища Тины Канделаки и компании "Телеспорт" только набирает обороты. Поэтому неясно, кто из неё в итоге выйдет победителем.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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