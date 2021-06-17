В дни Евро-2020 телеканал "Матч ТВ" стал центром всероссийского хайпа. Уже который день общественность говорит о слезах Бузовой, вопросах про коньяк и обо всём скандальном эфире. Рейтинги и число подписчиков в соцсетях растут — всё, кажется, хорошо. Однако конкуренты главного спортивного канала России не дремлют и достаточно активно готовятся к новому сезону.

Так, "Матч" остался без одного из самых зрелищных и рейтинговых турниров планеты — чемпионата Испании по футболу. Права на него теперь принадлежат платформе "Окко спорт", которая ранее забрала себе Английскую премьер-лигу. Фанаты истинно британского футбола спешно покупали подписки и смотрели лучший чемпионат планеты именно в Сети. Теперь аналогичный процесс, судя по всему, ждёт почитателей страстного испанского футбола.

"С сезона 2021/22, который стартует в середине августа, подписчики нашего сервиса смогут в прямом эфире и в записи смотреть матчи чемпионата Испании. Отныне домом "Барселоны", "Реала", "Атлетико", "Валенсии", "Вильярреала" и баскского дерби является "Okko спорт", — говорилось в официальном сообщении сервиса.

На этом же фоне появилась новость, которая способна ещё сильнее ударить по "Матчу". Главный конкурент и раздражитель детища Тины Канделаки — "Телеспорт" — заключил предварительное соглашение о сотрудничестве со Сбером. Для последнего это, безусловно, интересная сделка, ведь он сможет привлечь в свою экосистему поклонников спорта. И ясно, что фанатов условных "Реала" и "Барселоны" в нашей стране хоть отбавляй.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

"Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок. Отдельно хочу отметить, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договорённости, существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах", — заявил вице-президент по корпоративному развитию Сбера Андрей Карташян.

Наверняка вы обратили внимание на последнее предложение в этом заявлении. Оно, безусловно, обрадует поклонников испанской Примеры, которые не особо-то желали платить за подписку. Вопрос лишь в том, какие именно федеральные каналы получат возможность показать "существенную часть" этих игр. Далеко не факт, что это будет "Матч ТВ", ведь их "война" с "Телеспортом" за права на встречи нашей сборной ещё свежа в памяти.

Вообще, началась она гораздо раньше. Ещё весной, во время лыжного чемпионата России в Тюмени, стороны обращали внимание друг на друга. В эфире "Матча" знаменитый Дмитрий Губерниев неоднократно высказывался на счёт того, что неплохо было бы турнир показать на главном канале страны, а иначе и внимания к нему не будет. "Телеспорт" же не стеснялся в своих интервью обсуждать комментатора, а где-то даже и ворошить старые конфликты.

"Руководство телеканала считает, что он (Дмитрий Губерниев. — Прим. Лайфа) великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и всё", — заявляла тогда президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Кадр из видео © YouTube / "Матч ТВ"

Примерно тогда же "Телеспорт" решил пробить по конкуренту ещё сильнее и проанализировал его сетку вещания. В ту пору на "Матче" в дневное время шли самые разные сериалы, однако генпродюсер канала Тина Канделаки утверждала, что они "дают рейтинг" и, соответственно, нравятся зрителю. В это же время спортивные СМИ и платформы развивали свой контент. Впрочем, то же делали и ребята с "Матча". К примеру, Нобель Арустамян продолжает делать любопытные шоу про футбол и игроков на своём YouTube-канале, Карен Адамян уже давно задаёт самым разным известным людям "50 вопросов", а венцом стал небольшой сериал про ФК "Ростов", который показали на платформе Premier.

Обострение конфликта случилось аккурат перед Евро-2020. Тогда стало понятно, что до "Матч ТВ" игры нашей сборной не доедут, причём не только те, что будут на турнире, но и контрольные в его преддверии. К слову, игру Россия — Польша показал "Рен ТВ", а встречу наших с Болгарией — Первый канал. Правда, с одним нюансом. Показ последнего матча команды Черчесова перед Евро зависел от того, как наша хоккейная сборная сыграет с Канадой. И если бы дружина Брагина взяла своё, то поди знай, кому бы достался тот матч.

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Любопытно, что пока глава "Телеспорта", которому принадлежат права на матчи наших футболистов, возмущался временем и датой контрольной игры Россия — Болгария, Тина Канделаки утверждала, что "Матч" готов был показать ту встречу, но, дескать, положительного ответа на этот счёт не получил. Вся эта история не прошла и мимо РФС, который пообещал прекратить "порочную практику спекулирования правами".

Реальность такова, что у "Матча" на Евро далеко не самые статусные игры. Вряд ли простой российский болельщик с интересом наблюдал за игрой Чехия — Шотландия. К примеру, в петербургской фан-зоне Евро-2020 народу во время встречи было совсем немного, мы это видели своими глазами. Кстати, ставшая легендарной студия с Ольгой Бузовой была именно в тот день.

Насколько сильно скажется на "Матче" потеря чемпионата Испании, покажет время. Ясно, что после Евро все силы канала будут направлены на показ Олимпийских игр в Токио, и тут будет не до разговоров о Примере. Тем не менее они тоже пройдут, а дальше — большой и насыщенный сезон. У "Матча" остаются права не только на РПЛ, но и на немецкую Бундеслигу, серию А или же чемпионат Франции. Однако есть в арсенале канала и достаточно экзотичный чемпионат Польши, к примеру. Не факт, что усиление позиций конкурентов не приведёт к тому, что главный спортивный канал страны не будет покупать ещё одну похожую лигу.

Возвращаясь к теме Евро, заметим и то, что в эти же дни играется "Копа Америка" — аналог Евро, но в Южной Америке. Его показывает Okko, а не "Матч". Одни скажут, что горячий латиноамериканский футбол — высшее наслаждение, ещё и в компании Лионеля Месси или Неймара. Другие посмотрят на время начала игр и пойдут спать. Тем не менее ещё один крупный футбольный турнир прошёл мимо детища Тины Канделаки, что в контексте всех последних событий является важной историей.