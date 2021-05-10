5 женщин, которые убедили полстраны в том, что быть одинокой – это "норм"

Этот мир точно поломался. Молодые люди боятся оскорбить девушек тем, что оплатят за них счёт, леди за рулём внедорожников приглашают на Tinder-свидания парней, у которых нет прав. Понятно, что при таких раскладах на вершине круглого холма оказываются сильные, независимые, но ужасно одинокие женщины. О них и пойдёт речь, вернее, о том, что разменяли они на свою популярность, карьеру и деньги.

Бузова

Сейчас ей 35. Её знает вся страна и равнодушных мало. Половина ею восхищается, другая половина ненавидит. У одних она вызывает раздражение, другие реагируют – «так держать!». Она не актриса, но играет в кино, она не певица, но поёт, она не спортсменка, не комсомолка и, положа руку на сердце, не красавица – в том смысле, что титул «Мисс Россия» и Бузова – это, как горячее и зеленое. Она про другое. Ей сила в одиночестве. Именно развод с футболистом Дмитрием Тарасовым сделал её самодостаточной медийной фигурой. Не она сделала «разведёнку» национальной героиней, а её жизненная ситуация + чудовищная статистика разводов в стране и в мире + «Инстаграм» — вот рецепт успеха. А дальше каждый по-своему конвертирует эту взрывную энергию. Продюсер Бузовой разыграл карту "брошенки", которая доказала бывшему, какую ошибку он совершил, став популярнее его и богаче. Кусает ли локти Тарасов? Да кого это волнует сейчас? Речь уже не о нем, а о том, что выскочившие рано замуж девушки по всей стране поверили, что есть жизнь после брака. Но счастлива ли Ольга? Да и это уже никого не волнует в мире, где благополучие и счастье определяется числом лайков в «Инстаграм».

Лобода

Украинская певица с самого начала была бульдозером, который точно знал, в какую сторону рыть котлован под названием «шоубиз». Это качество помогало и мешало ей. Она хотела сделать себя сама и очень быстро покинула «ВИА Гру», где не хотела быть одной из кукол. Она настолько была сосредоточена на проекте «Я», что рядом не оставалось места для мужчины, который повёл бы её за собой. Зато был молоденький, красивый мальчик из подтанцовки. Ну а дальше зов природы. Они не расписывались, потому что она понимала - это полный бесперспективняк. Дочку решила воспитывать сама. Получается? Говорит, что да. Поклонники верят. Самоуверенность всё-таки ей аукнулась. Рядом с сильной женщиной должен быть сильный мужчина, - думала она тогда. Солист группы Rammstein Тилль Линдеман был именно таким. Факт их романа доказать никому не удалось, но он стал секретом Полишинеля. Лобода родила ещё одну девочку, которую назвала Тильдой. И сейчас она снова одна. Что случилось? Да просто не нужна сильному мужику сильная баба. Он целыми днями кого-то побеждает, а затем возвращается домой, чтобы отдохнуть, и ему снова нужно побеждать и что-то доказывать сильной женщине. Проще содержать молодую, кроткую и без серьёзных амбиций или просто менять их как перчатки, если бюджет позволяет.

Лорак

Другая звезда украино-российской эстрады - Ани Лорак настолько же похожа на свою блондинистую землячку, насколько у них разные пути, которыми они пришли к своему финишу. Первый муж Каролины Куек (настоящее имя Ани Лорак), собственно, и сделал из неё звезду. Но революция пожирает своих детей, и Юрий Фалёса не смог удержать того монстра, которого вырастил, и ради которого ушел от первой жены. Каролина расправила плечи и решила, что «Мне муж — палач, а дом его — тюрьма». Они 10 лет прожили вместе, но не расписывались и детей не завели. Это был производственный брак, в котором один партнер уходит от другого, когда понимает, что тот стал обузой. Действительно ли он мешал её росту, и действительно ли она бы не выросла с ним? Ответ лежит на весах, где на одной чаше смирение, а на другой гордость. Чтобы артист сделал выбор в пользу смирения? Примеры есть, например Дэниэл Дэй-Льюис, но таких один на миллиард. Ани Лорак отказалась от прошлого и пошла в своё, как ей казалось, светлое будущее. И тут судьба вперемешку с инстинктами подкинули ей испытание в виде горячего турецкого мужчины. Этот опыт нужен был ей, чтобы она побывала на той стороне, испытала боль, которую когда-то нанесла Фалёсе. Мурат Налчаджиоглу изменил ей в ресторане, который она же ему и купила. К этому моменту у них уже была дочь, но брак распался по её инициативе. Сильная женщина? Да. Сильная и одинокая.

Барановская

История Юлии очень похожа на историю Бузовой – она тоже удачно оседлала образ взявшей себя в руки разведенки и доказала бывшему, как он ошибся. На этом сходства заканчиваются. У Юлии более взрослая аудитория и более разборчивая. В основном это женщины с детьми – без мужей или видящие, что их брак трещит по швам. Когда Аршавин прислал Юле СМС-сообщение, в котором писал, что уходит от неё, она была беременна их третьим ребёнком. В таких ситуациях всё довольно однозначно – он мерзавец и подонок, она жертва. С тех пор жизнь футболиста полетела а вд. А вот у Юлии, кажется, всё хорошо. Успешная телекарьера, рекламные контракты, поддержка разведёнок всей страны. Но образ успешной бизнес-леди требует жертв – у детей по факту нет ни отца ни матери. Да, Барановская всё свободное время посвящает им, но этого все равно мало. Выходит, что у неё самой сейчас нет шансов построить личную жизнь – она так и не встретила того, за кого могла бы выйти замуж, хотя прошло уже 8 лет. Она либо смирилась и живёт так, как получается, либо вообще разочаровалась в мужчинах, в чём никогда-никогда не признается.

Макsим

Марина Абросимова пережила больше вышеназванных коллег по несчастью. В ней будто смешался опыт Бузовой, Лободы, Лорак и Барановской. Как Ани Лорак, она перешагнула через своего первого мужчину, открывшего ей дорогу в шоубизнес, так же, как Ани, она превратила своего мужа в альфонса и указала ему на дверь, как Лобода, она бросила вызов сильному мужчине, родила от него ребенка и оказалась за бортом; как Барановская, она вынуждена выискивать время на детей и, как Бузова, для поклонниц она поддерживает реноме сильной "брошенки". На самом же деле, Марина Абросимова – девочка, которая выбилась из грязи в князи, возгордилась и получила от жизни по носу. Она ищет утешение в церкви, но сама признается, что есть грех, в котором она до сих пор не может раскаяться. Что это, если не гордость? Может ли певица, главное достояние, которой – любовь поклонников, отказаться от того, на чём, как ей кажется (или её продюсеру), держится вся её творчество. Она нашла близкого человека. Оказалось, что он всегда был рядом, но всерьёз она его никогда не воспринимала. Сейчас ей кажется, что это именно тот, кто ей и был нужен, но время покажет. Самые лучшие песни Макsим писала именно тогда, когда переживала самые сильные чувства.

Мир поломался

У этой подборки нет цели принизить женщин, также как и нет идеи осудить кого-то или навязать какое-то особое мнение. Это просто обзор закономерностей, которые заставляют сделать определенные выводы – каждого свои. Все вышеперечисленные женщины с точки зрения творческих успехов не вызывают ничего, кроме уважения, и все они заслуживают поддержки и сочувствия с точки зрения неудач в личной жизни - той самой, которой у них просто не осталось. Это тоже грустная закономерность. В наши дни смирение всё чаще воспринимается как слабость, хотя именно на женщинах, обладающих смиренномудрием, держаться самые крепкие и большие семьи.

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