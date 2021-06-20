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Это будет тяжёлый бой: Главный тренер сборной Дании оценил предстоящий матч против России на Евро-2020

Напомним, после двух туров наша команда занимает второе место в своей группе, которое позволяет выйти в плей-офф.

20 июня, 10:01
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Матч сборных России и Дании в рамках Евро-2020 будет тяжёлым для обеих команд, а в составе нашей команды есть целый ряд неплохих игроков. Об этом заявил главный тренер скандинавской команды Каспер Хьюлманд.

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"Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно умеют играть в футбол. У них есть хорошие игроки. Дзюба неплохо работает с мячом. У них есть Головин, есть другие талантливые игроки. Ожидаю сложного соперника. Это будет не просто матч, где они будут стоять и ждать <...> Россиянам нужна ничья, и они очень заинтересованы в её сохранении. Так что это будет тяжёлый бой", — цитирует Хьюлманда телеканал TV2.

Он также заявил, что датчанам после двух матчей, которые закончились поражением, нужно наконец выйти и обыграть соперника. Тем более что встреча будет проходить в родных для датчан стенах.

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

Напомним, после двух туров сборная России занимает второе место в группе на Евро-2020. При определённых раскладах нашей команде может хватить ничьей в матче с Данией для прохода в плей-офф. Все возможные варианты читайте в материале Лайфа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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