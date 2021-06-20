Матч сборных России и Дании в рамках Евро-2020 будет тяжёлым для обеих команд, а в составе нашей команды есть целый ряд неплохих игроков. Об этом заявил главный тренер скандинавской команды Каспер Хьюлманд.

"Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно умеют играть в футбол. У них есть хорошие игроки. Дзюба неплохо работает с мячом. У них есть Головин, есть другие талантливые игроки. Ожидаю сложного соперника. Это будет не просто матч, где они будут стоять и ждать <...> Россиянам нужна ничья, и они очень заинтересованы в её сохранении. Так что это будет тяжёлый бой", — цитирует Хьюлманда телеканал TV2.

Он также заявил, что датчанам после двух матчей, которые закончились поражением, нужно наконец выйти и обыграть соперника. Тем более что встреча будет проходить в родных для датчан стенах.