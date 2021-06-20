Решающая для команды Станислава Черчесова игра с Данией пройдет в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Из-за коронавирусных ограничений наших болельщиков на нее не допустят, местные власти отказались сделать исключение для россиян. Лайф проанализировал все возможные варианты событий в матчах последнего тура и выделил те, которые устраивают нас.

Итак, после двух туров группу B с шестью очками возглавляет сборная Бельгии, которая уже гарантировала себе место в плей-офф. По три балла набрали россияне и финны. За счет победы в личной встрече (1:0) второе место занимает команда Черчесова. У датчан пока нет набранных очков, но они еще не потеряли шансы на выход в 1/8 финала.

Турнирная таблица Группы B после второго тура. Кто вместе с бельгийцами выйдет в плей-офф?#EURO2020 pic.twitter.com/ux1db4fivN — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 17, 2021

Возникает логичный вопрос, по какой формуле будут отбираться участники плей-офф? Гарантированно путевки в 1/8 финала получают команды, занявшие первое и второе места на стартовом этапе турнира. Кроме того, борьбу за трофей продолжат четыре из шести сборных, занявших третье место. Они будут проранжированы в зависимости от количества набранных очков и других показателей. Какие же варианты есть у сборной России?

Победа над Данией

Три очка, набранные на стадионе "Паркен", гарантируют сборной России первый с 2008 года выход в плей-офф чемпионата Европы. Да, теоретически финны могут призвать на помощь старика Хоттабыча и обыграть в параллельном матче лишенных серьезной мотивации бельгийцев.

В этом случае у трех команд — России, Бельгии и Финляндии будет по шесть очков, и наши могут откатиться на третье место из-за не самой лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Но уже сейчас понятно, что при данном раскладе россияне выйдут в 1/8 финала и с третьего места. В группах A и E команды, занявшие третье место, точно наберут меньше шести баллов и не смогут помешать нашим добиться желаемой цели.

Ничья с Данией

В этом случае сборная Дании набирает одно очко и сразу пакует чемоданы. У россиян будет четыре балла, и нашим придется смотреть на результат игры Бельгия — Финляндия.

Ожидаемое всеми поражение финнов и даже ничья выводит подопечных Черчесова в плей-офф со второго места. Уточним, что, если в обоих матчах последнего тура в группе B команды поделят очки, положение в таблице не изменится, и Россия будет опережать Финляндию за счет победы в личной встрече.

Если же финнам каким-то непостижимым образом удастся победить Бельгию, то они наберут шесть очков и выйдут на первое место в группе. "Красные дьяволы" тогда опустятся на второе место, а россияне — на третье. При данном раскладе наши, скорее всего, все равно выйдут в плей-офф. Еще ни разу при подобной системе розыгрыша команда, набравшая четыре очка и занявшая третье место, не оставалась за бортом турнира.

Поражение от Дании

Понятно, что это самый неприятный вариант, и нам бы всеми силами хотелось этого избежать, но совсем исключать такой исход, увы, нельзя. Сразу скажем, что в этом случае россияне займут последнее место в группе, если финны наберут хотя бы очко в матче с Бельгией. Тогда у команды Суоми будет четыре очка, а датчане опередят нас по результату личной встречи.

Если же Бельгия прогнозируемо обыграет финнов, у трех команд — самой Финляндии, а также России и Дании — будет по три очка и придется считать разницу забитых и пропущенных голов. Для начала — в матчах между ними. На данный момент этот показатель у России составляет "+1" (1:0), у финнов – "0" (1:1), у Дании – "-1" (0:1). Таким образом поражение в последнем туре с разницей в два и более голов сразу же отбросит наших на четвертое место.

В случае поражения от датчан со счетом 0:1, 1:2, 2:3 и так далее, у всех трех команд будет нулевая разница забитых и пропущенных мячей и придется считать другие показатели (в том числе и количество голов). Правда при данном раскладе Россия все равно выше третьей строчки в таблице не поднимется, а с тремя набранными очками и отрицательной статистикой конкурировать с командами из других групп будет архисложно.

Достаточно вспомнить, что на ЧМ-1994 в США при такой же формуле розыгрыша наши финишировали третьими в группе с Бразилией (0:2), Швецией (1:3) и Камеруном (6:1). Тогда команда Павла Садырина с тремя набранными очками и положительной разницей забитых и пропущенных мячей (+1) осталась за чертой плей-офф.