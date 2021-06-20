"Спутник V" защитит от всех известных штаммов ковида, заявил Гинцбург
Речь в том числе идёт об "индийском" варианте коронавируса — штамме "Дельта".
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Российская вакцина "Спутник V" защищает организм от всех известных на сегодня штаммов коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия-1".
"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от "британского" и кончая, соответственно, штаммом "Дельта", "индийским" штаммом", — отметил Гинцбург.
Он добавил, что те, кто не желает сделать прививку от коронавируса, "начинают играть с данным вирусом в рулетку". И вероятность того, что человек проиграет, составляет до 10%.
Ранее Гинцбург объяснил, почему вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием. Данный препарат не оказывает никакого негативного влияния, отметил глава центра Гамалеи.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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