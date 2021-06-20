"Спутник V" защитит от всех известных штаммов ковида, заявил Гинцбург

Российская вакцина "Спутник V" защищает организм от всех известных на сегодня штаммов коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия-1".

"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от "британского" и кончая, соответственно, штаммом "Дельта", "индийским" штаммом", — отметил Гинцбург.

Он добавил, что те, кто не желает сделать прививку от коронавируса, "начинают играть с данным вирусом в рулетку". И вероятность того, что человек проиграет, составляет до 10%.