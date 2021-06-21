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Тихоокеанский флот России отработал уничтожение авианосцев

Этот эпизод учений проходил по направлению Гавайских островов, которые входят в состав Соединённых Штатов.

21 июня, 02:24

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали уничтожение авианосной группы условного противника. Как сообщили в Минобороны РФ, манёвры проходили в центральной части Тихого океана, в двух с половиной тысячах миль (что около четырёх тысяч километров) от Курил, в сторону Гавайских островов, до которых от России более пяти тысяч километров.

"Экипажи кораблей группировки разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне в ходе одного из практических эпизодов оперативного учения, действуя в составе двух отрядов кораблей на удалении друг от друга около 300 миль, отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника", — рассказали в военном ведомстве.

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Отмечено, что была создана обстановка, максимально приближенная к выполнению боевых задач. Для этого группировка сил ТОФ была разделена на две тактические группы. Одна из них играла роль условного противника и противодействовала основным силам.

Два отряда кораблей отработали обнаружение, противодействие и ракетные удары по авианосной ударной группировке условного противника. Условный удар нанесли крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". Также корабли отработали удар крылатыми ракетами по критическим объектам военной инфраструктуры условного противника.

Ранее Лайф рассказывал, что Посольство РФ назвало провокацией участие бомбардировщиков США B-52H в учениях Baltops.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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