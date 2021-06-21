Мост действительно длинный, его построили за два года, он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, а затем пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма. Среди репостов снимка Новицкого из космоса есть один с комментарием: "Такая аккуратная ниточка, как всё интересно с высоты!"