"Такая аккуратная ниточка": Космонавт снял Крымский мост с борта МКС
Сотрудник "Роскосмоса" отметил, что это самый длинный из мостов, когда-либо построенных Россией.
Фото © Twitter / @novitskiy_iss
Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий опубликовал впечатляющее фото Крымского моста из космоса в своём аккаунте в "Твиттере".
"Общей протяжённостью 19 километров, Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов", — написал Новицкий.
Мост действительно длинный, его построили за два года, он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, а затем пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма. Среди репостов снимка Новицкого из космоса есть один с комментарием: "Такая аккуратная ниточка, как всё интересно с высоты!"
Ранее Лайф сообщал, что российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров на борту Международной космической станции (МКС) записали поздравление с Днём России. Напомним, в 2007 году Новицкого зачислили в кандидаты в лётный отряд, а 23 октября 2012 года он впервые отправился на МКС. В 2014 году Новицкому было присуждено звание Героя Российской Федерации.
Комментариев: 0