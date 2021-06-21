В Китае составили топ-5 колоритных городов России
Населённые пункты расположены в Туве, Калмыкии, Дагестане, Чечне и Якутии.
Якутск ночью. Фото © ТАСС / Гаврил Старостин
Пользователи китайской социальной сети составили список из пяти самых колоритных городов России. Ни Москвы, ни Санкт-Петербурга в этом перечне нет.
Пользователи WeChat в список внесли столицу Тувы Кызыл. Автор материала отмечает, что этот город является родиной уникального горлового пения, когда исполнитель одновременно выдаёт два или более звуков с разной тональностью.
На втором месте разместили дагестанский Дербент. Делясь впечатлением, блогер пишет, что это этнически разнообразный город, там представлены разные религии и множество исторических мест. Далее по списку идёт Элиста. Автор называет столицу Калмыкии центром российского буддизма и городом шахмат.
Не обошли стороной китайские пользователи и столицу Чечни — Грозный. Отмечается, что сейчас это современный мегаполис. Замыкает топ-5 колоритных городов России административный центр Якутии — Якутск. Китайский автор пишет, что это один из самых холодных городов Земли.
Ранее китайцы пришли в восторг от ответов Путина в интервью телеканалу NBC. Один из пользователей Сети сравнил лидеров РФ и США во время бесед с журналистами и отметил, что российский президент выглядит гораздо спокойнее и увереннее, чем "встревоженный и бледный" Байден. Кто-то из комментаторов раскритиковал американского интервьюера, посчитав его поведение не совсем корректным.
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