В Китае составили топ-5 колоритных городов России

Пользователи китайской социальной сети составили список из пяти самых колоритных городов России. Ни Москвы, ни Санкт-Петербурга в этом перечне нет.

Пользователи WeChat в список внесли столицу Тувы Кызыл. Автор материала отмечает, что этот город является родиной уникального горлового пения, когда исполнитель одновременно выдаёт два или более звуков с разной тональностью.

На втором месте разместили дагестанский Дербент. Делясь впечатлением, блогер пишет, что это этнически разнообразный город, там представлены разные религии и множество исторических мест. Далее по списку идёт Элиста. Автор называет столицу Калмыкии центром российского буддизма и городом шахмат.

Не обошли стороной китайские пользователи и столицу Чечни — Грозный. Отмечается, что сейчас это современный мегаполис. Замыкает топ-5 колоритных городов России административный центр Якутии — Якутск. Китайский автор пишет, что это один из самых холодных городов Земли.