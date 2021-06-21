Внедорожник в Южно-Сахалинске сбил дорожного рабочего, как кеглю, и скрылся

В Южно-Сахалинске водитель на внедорожнике, объезжая попутные автомобили справа, на полном ходу сбил рабочего на обочине и, не сбавляя скорости, унёсся дальше. 46-летний мужчина со множественными травмами доставлен в больницу.

Автомобиль дорожной службы был обозначен предупредительными знаками, водитель Mitsubishi Pajero не мог этого не заметить. Личность виновника инцидента устанавливают, сообщает ASTV. Ехавший следом за ним автомобилист предоставил видео инцидента. Сам момент аварии скрыла пыль, поднятая внедорожником.