В Берлине неизвестный открыл стрельбу по людям

В Берлине по меньшей мере три человека ранены в результате стрельбы, открытой неизвестным. Как сообщает Bild, стрелок скрылся.

По данным газеты, случилось это у бара в районе Веддинг центрального округа Митте. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их госпитализировали. Одна женщина пережила шок. На месте ЧП найдены стреляные гильзы. Район патрулируют усиленные наряды полиции.