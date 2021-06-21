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В Берлине неизвестный открыл стрельбу по людям

Преступник скрылся, район ЧП патрулируют усиленные наряды полиции. Причина инцидента пока не известна.

21 июня, 01:19
<p>Фото © ТАСС / imago images</p>

Фото © ТАСС / imago images

В Берлине по меньшей мере три человека ранены в результате стрельбы, открытой неизвестным. Как сообщает Bild, стрелок скрылся.

По данным газеты, случилось это у бара в районе Веддинг центрального округа Митте. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их госпитализировали. Одна женщина пережила шок. На месте ЧП найдены стреляные гильзы. Район патрулируют усиленные наряды полиции.

Американец устроил заезд со стрельбой по городам, одного человека убил и 12 ранил

Американец устроил заезд со стрельбой по городам, одного человека убил и 12 ранил

Ранее Лайф рассказывал, что в США мужчина застрелил кассира за требование надеть маску. Поссорившись с работником магазина, он сходил за оружием, вернулся и открыл стрельбу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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