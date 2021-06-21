Как жара может уничтожить гаджеты, рассказали в "Роскачестве"

Современные смартфоны, планшеты и другие гаджеты может погубить перегрев под прямыми солнечными лучами. Об этом предупредил старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко. Поэтому в жару нужно особенно следить за тем, чтоб ни адаптер питания, ни зарядное устройство, ни телефон не попадали под солнце.

"Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию. В такой ситуации может быть даже возгорание самого устройства или адаптера питания, когда вы их вновь вставите в розетку", — предостерёг Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Если всё же прибор нагрелся, ни в коем случае нельзя охлаждать его подручными средствами, говорит эксперт. Лучше просто убрать в тёмное место: из-за перепада температуры внутри устройства может образоваться конденсат, а это губительно для любой электроники. Если же во время зарядки смартфон нагрелся, но не выключился автоматически в обычных условиях — значит, это допустимая температура.