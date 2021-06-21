Основания для новых штрафов из-за неисправности машины предложено урезать

Министерство экономического развития не поддержало проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые могут штрафовать. Ведомство подготовило свои критические замечания, где предлагается отказаться от некоторых санкций.

Как пишет "Коммерсант", в МЭР считают необоснованными штрафы за неработающую антиблокировочную тормозную систему, а также систему очистки фар. Как отметили в министерстве, чтобы проверить эффективность торможения и провести досмотр фар, нужно сложное оборудование.

По данным газеты, Минэкономразвития выявило в предложенном МВД документе "положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц". Ведомство предлагает оставить только те неисправности, которые, во-первых, напрямую угрожают безопасности на дорогах, а во-вторых, которые инспекторы ГИБДД могут выявить и без сложного оборудования. ГИБДД изучает заключение МЭР.