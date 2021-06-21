Работодателям порекомендовали сокращать трудовой день в жару

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день в жару. Когда температура в офисе превышает 28 с половиной градусов, сокращать рабочее время следует на час, 29 градусов — на два часа. А вот уже при температуре 30 с половиной градусов ведомство рекомендует сократить рабочий день вдвое — на четыре часа.

В ведомстве рассказали РИА "Новости", что не рекомендуется непрерывно работать на открытом воздухе более 20 минут, если температура на улице более 32 с половиной градусов. При такой погоде не следует находиться на улице более четырёх-пяти часов, а для лиц без специальной одежды — более двух часов.

Роспотребнадзор также рекомендует в жару следить за водным балансом организма. Для этого поблизости следует иметь достаточный запас воды. Работодатели могут выдавать сотрудникам подсоленную воду, кисломолочные напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.