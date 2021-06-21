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"Пусть там и остаётся": 50 000 человек призвали не возвращать из космоса богатейшего землянина

Джефф Безос вскоре отправится на орбиту на корабле, созданном его компанией для космического туризма.

20 июня, 23:48
<p>Джефф Безос. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Джефф Безос. Фото © ТАСС / Zuma

Более 50 тысяч человек подписали петиции о том, чтобы не пускать миллиардера Джеффа Безоса обратно на Землю после полёта на орбиту. Вместе со своим братом 20 июля он совершит суборбитальный полёт.

По состоянию на 2:30 21 июня первую петицию на Change.org подписало уже более 31 тысячи человек. В ней говорится, что "миллиардеры не должны существовать... ни на земле, ни в космосе, но если они решат осуществить последнее, то должны там и остаться". Под другой петицией со схожим призывом поставили виртуальную подпись более 19 тысяч человек. В сумме и набирается более 50 тысяч недоброжелателей Безоса.

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле 20 июля

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле 20 июля

Напомним, в начале июня Безос заявил, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком. Планируется, что полёт состоится 20 июля. Вместе с ними на орбиту отправится победитель аукциона, который заплатил за билет 28 миллионов долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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