Более 50 тысяч человек подписали петиции о том, чтобы не пускать миллиардера Джеффа Безоса обратно на Землю после полёта на орбиту. Вместе со своим братом 20 июля он совершит суборбитальный полёт.

По состоянию на 2:30 21 июня первую петицию на Change.org подписало уже более 31 тысячи человек. В ней говорится, что "миллиардеры не должны существовать... ни на земле, ни в космосе, но если они решат осуществить последнее, то должны там и остаться". Под другой петицией со схожим призывом поставили виртуальную подпись более 19 тысяч человек. В сумме и набирается более 50 тысяч недоброжелателей Безоса.