На этот раз "стальная": Пашинян заявил о второй революции в Армении
Исполняющий обязанности премьера считает, что решение народа по итогам парламентских выборов уже ясно.
Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Zuma
Армянский народ в течение трёх лет осуществил вторую революцию, на этот раз "стальную". Такое мнение высказал и.о. премьера Армении Никол Пашинян, комментируя состоявшиеся накануне внеочередные парламентские выборы.
"Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную" вместо "бархатной". Все договорённости будут выполнены", — сказал Пашинян в видеообращении, которое опубликовано в социальной сети "Фейсбук".
По мнению политика, решение армянского народа по итогам парламентских выборов уже ясно. Пашинян считает, что победа его партии на них вполне ожидаема.
"В ближайшие дни я начну консультации со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала", — добавил политик.
Пашинян также поблагодарил руководство России за оказанную поддержку Армении.
"Я выражаю благодарность Российской Федерации, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за ту поддержку, которую они оказали в этой ситуации Армении и армянскому народу", — сказал Пашинян.
Лайф рассказывал, что, согласно предварительным итогам парламентских выборов, уверенно лидирует партия Пашиняна "Гражданский договор".
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