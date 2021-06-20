НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Обнародованы предварительные итоги парламентских выборов в Армении

На первом месте находится партия действующего премьера, на втором — бывшего президента республики.

20 июня, 19:19
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В Армении на внеочередных парламентских выборах подвели предварительные итоги. Согласно им, партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 58,04% голосов избирателей, сообщили в ЦИК.

По результатам обработки данных с 4% участков на втором месте находится блок экс-президента Роберта Кочаряна с 22,01% голосов. Третье место пока занимает блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" с 5,66%. Пятипроцентный барьер, по предварительной информации, преодолевает и партия "Процветающая Армения" с показателем 5,11%.

Явка на досрочные парламентские выборы в Армении составила 49,4%

Явка на досрочные парламентские выборы в Армении составила 49,4%

Напомним, 25 апреля и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. Он выполнял обязанности главы правительства до этих выборов, рассчитывая на повторную победу своей партии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1