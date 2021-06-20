Обнародованы предварительные итоги парламентских выборов в Армении

В Армении на внеочередных парламентских выборах подвели предварительные итоги. Согласно им, партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 58,04% голосов избирателей, сообщили в ЦИК.

По результатам обработки данных с 4% участков на втором месте находится блок экс-президента Роберта Кочаряна с 22,01% голосов. Третье место пока занимает блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" с 5,66%. Пятипроцентный барьер, по предварительной информации, преодолевает и партия "Процветающая Армения" с показателем 5,11%.