В Ялте найден живым один из пропавших без вести после потопа
По последним данным, количество пострадавших от вызванного ливнями наводнения составило 43.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Ялте обнаружен живым один человек, который числился пропавшим без вести после масштабного наводнения в городе. Об этом сообщили власти Крыма.
"Сегодня я проводил вечерний штаб. Полиция заявила, что мужчина нашёлся живой", — сообщил ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
По его словам, поиски второго пропавшего без вести продолжаются.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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