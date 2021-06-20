В Ялте найден живым один из пропавших без вести после потопа

В Ялте обнаружен живым один человек, который числился пропавшим без вести после масштабного наводнения в городе. Об этом сообщили власти Крыма.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.