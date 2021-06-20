Число пострадавших от потопа в Ялте увеличилось до 43
Из них шестеро госпитализированы, также ранее сообщалось, что один человек погиб, а двое пропали без вести.
Число пострадавших от потопа в Ялте увеличилось до 43. Видео © МЧС России
Число пострадавших при наводнении в Ялте увеличилось до 43 человек, сообщает крымское правительство.
"Обратились за медицинской помощью 43 человека, из них шесть — стационарное лечение", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что один человек погиб и двое пропали без вести, все жители — местные, туристов среди них нет. Отметим, что из подтопленных зданий — 12 социально значимые объекты. В городе работает горячая линия по помощи людям, сейчас эвакуирован из зон ЧП 281 человек, среди них 46 детей. По словам представителя МЧС, в целом обстановка в городе Ялта стабилизируется.
"Да, на некоторых участках она ещё остаётся непростой, но управляемой и под контролем, в настоящий момент работы по ликвидации чрезвычайного происшествия продолжаются", — сообщили спасатели.
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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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