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Число пострадавших от потопа в Ялте увеличилось до 43

Из них шестеро госпитализированы, также ранее сообщалось, что один человек погиб, а двое пропали без вести.

20 июня, 18:54

Число пострадавших от потопа в Ялте увеличилось до 43. Видео © МЧС России

Число пострадавших при наводнении в Ялте увеличилось до 43 человек, сообщает крымское правительство.

"Обратились за медицинской помощью 43 человека, из них шесть — стационарное лечение", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб и двое пропали без вести, все жители — местные, туристов среди них нет. Отметим, что из подтопленных зданий — 12 социально значимые объекты. В городе работает горячая линия по помощи людям, сейчас эвакуирован из зон ЧП 281 человек, среди них 46 детей. По словам представителя МЧС, в целом обстановка в городе Ялта стабилизируется.

"Да, на некоторых участках она ещё остаётся непростой, но управляемой и под контролем, в настоящий момент работы по ликвидации чрезвычайного происшествия продолжаются", — сообщили спасатели.

"На нём даже одежды не осталось": Жительница Крыма показала ужасы наводнения и рассказала, как в потоке погиб её знакомый

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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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