Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%

В Армении на момент закрытия избирательных участков явка на досрочных выборах в парламент составила 49,4%. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

1 281 174 человека приняли участие в голосовании. В 2018 году на выборах в парламент проголосовало 1 260 840 человек или 48,63% избирателей. В этом году наиболее активным были жители Сюникской области — 60,38%, а наименее — Ширакской области (41,24%).

В выборах участвовало 25 партий и блоков. Голосование прошло в соответствии с законом страны.

"Конечно, во время выборов бывают всякого рода правонарушения, которые должны быть, конечно, рассмотрены, но в целом можно сказать, что выборы проходили в соответствии с нормами национального законодательства", — заявил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.