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Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%

В ЦИК республики подчеркнули соответствие проведённого голосования нормам закона страны.

20 июня, 18:17
<p>Фото © Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

В Армении на момент закрытия избирательных участков явка на досрочных выборах в парламент составила 49,4%. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

1 281 174 человека приняли участие в голосовании. В 2018 году на выборах в парламент проголосовало 1 260 840 человек или 48,63% избирателей. В этом году наиболее активным были жители Сюникской области — 60,38%, а наименее — Ширакской области (41,24%).

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В выборах участвовало 25 партий и блоков. Голосование прошло в соответствии с законом страны.

"Конечно, во время выборов бывают всякого рода правонарушения, которые должны быть, конечно, рассмотрены, но в целом можно сказать, что выборы проходили в соответствии с нормами национального законодательства", — заявил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

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Напомним, 25 апреля и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он выполнял обязанности главы правительства до проведённых парламентских выборов.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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