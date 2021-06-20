Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%
В ЦИК республики подчеркнули соответствие проведённого голосования нормам закона страны.
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В Армении на момент закрытия избирательных участков явка на досрочных выборах в парламент составила 49,4%. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии республики.
1 281 174 человека приняли участие в голосовании. В 2018 году на выборах в парламент проголосовало 1 260 840 человек или 48,63% избирателей. В этом году наиболее активным были жители Сюникской области — 60,38%, а наименее — Ширакской области (41,24%).
В выборах участвовало 25 партий и блоков. Голосование прошло в соответствии с законом страны.
"Конечно, во время выборов бывают всякого рода правонарушения, которые должны быть, конечно, рассмотрены, но в целом можно сказать, что выборы проходили в соответствии с нормами национального законодательства", — заявил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.
Напомним, 25 апреля и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он выполнял обязанности главы правительства до проведённых парламентских выборов.
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