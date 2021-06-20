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На АЭС "Бушер" в Иране сработало аварийное отключение электричества

По информации местных СМИ, перебои в работе на станции могут быть связаны с аварией. На устранение неполадок уйдёт около трёх-четырёх дней.

20 июня, 18:09
<p>Фото © Ramin Talaie / Corbis via Getty Images</p>

Фото © Ramin Talaie / Corbis via Getty Images

На атомной электростанции "Бушер" в Иране сработало аварийное отключение электричества. Об этом сообщает Press TV.

По данным телеканала, работа станции прекратилась ещё три дня назад, что привело к недостатку в выработке электроэнергии. Как отмечают иранские власти, для устранения неполадок потребуется около трёх-четырёх дней. На это время работа АЭС будет приостановлена.

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Уточняется, что из-за ремонтных работ также возможны перебои с электричеством на всей территории Ирана в ближайшие дни.

Атомная электростанция в Бушере была создана Россией. Кроме того, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году объединение "Зарубежатомэнергострой" заключило контракт с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по достройке и реконструкции первого блока АЭС. В сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключён к сети и в июне 2013 года введён в промышленную эксплуатацию.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Проекты их строительства реализует российская госкорпорация "Росатом".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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