На АЭС "Бушер" в Иране сработало аварийное отключение электричества

На атомной электростанции "Бушер" в Иране сработало аварийное отключение электричества. Об этом сообщает Press TV.

По данным телеканала, работа станции прекратилась ещё три дня назад, что привело к недостатку в выработке электроэнергии. Как отмечают иранские власти, для устранения неполадок потребуется около трёх-четырёх дней. На это время работа АЭС будет приостановлена.

Уточняется, что из-за ремонтных работ также возможны перебои с электричеством на всей территории Ирана в ближайшие дни.

Атомная электростанция в Бушере была создана Россией. Кроме того, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году объединение "Зарубежатомэнергострой" заключило контракт с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по достройке и реконструкции первого блока АЭС. В сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключён к сети и в июне 2013 года введён в промышленную эксплуатацию.