Италия обыграла Уэльс и обе команды вышли в плей-офф Евро-2020
Третье место в группе заняли швейцарцы, которые имеют все шансы пройти дальше.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Италии одержала третью победу на Евро-2020, обыграв Уэльс — 1:0. Несмотря на это, обе команды вышли в плей-офф с первых двух мест в группе А.
Единственный мяч в ворота валлийцев забил одноклубник Алексея Миранчука Маттео Пессина. Таким образом, Италия набрала 9 очков в группе и вышла с первого места в плей-офф. Сборная Уэльса за счёт лучшей разницы забитых мячей с 4 баллами стала второй.
На третьем месте — Швейцария, которая в заключительном матче обыграла со счётом 3:1 команду Турции. Теперь подопечные Владимира Петковича имеют все шансы попасть в плей-офф в статусе одной из четырёх лучших команд на турнире, которые заняли в третье место в своей группе.
Футбол. Евро-2020
Группа А
Италия — Уэльс — 1:0
Гол: Пессина 39' (1:0)
Швейцария — Турция — 3:1
Голы: Сеферович 6' (1:0), Шакири 26' (2:0), Кахведжи 62' (2:1), Шакири 68' (3:1)
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