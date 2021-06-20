Италия обыграла Уэльс и обе команды вышли в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии одержала третью победу на Евро-2020, обыграв Уэльс — 1:0. Несмотря на это, обе команды вышли в плей-офф с первых двух мест в группе А.

Единственный мяч в ворота валлийцев забил одноклубник Алексея Миранчука Маттео Пессина. Таким образом, Италия набрала 9 очков в группе и вышла с первого места в плей-офф. Сборная Уэльса за счёт лучшей разницы забитых мячей с 4 баллами стала второй.

На третьем месте — Швейцария, которая в заключительном матче обыграла со счётом 3:1 команду Турции. Теперь подопечные Владимира Петковича имеют все шансы попасть в плей-офф в статусе одной из четырёх лучших команд на турнире, которые заняли в третье место в своей группе.